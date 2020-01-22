Зеленский в Давосе встретился с главой МВФ Георгиевой: о чем говорили

Встреча Владимира Зеленского и Кристалины Георгиевой. Фото: twitter.com/zelenskyyua

Президент Украины Владимир Зеленский, который на полях Всемирного экономического форума в Давосе уже провел переговоры с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном, встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщает Офис главы государства.

"Провел очень конструктивную встречу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Мы пришли к общему мнению, что Украина за короткое время достигла прогресса по программе реформ, и мы продолжим тесное сотрудничество ради лучшего будущего для народа Украины", - написал в Twitter Владимир Зеленский по итогам встречи.

Ранее сообщалось, что президент встретится с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

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В Министерстве финансов сообщали, что глава ведомства Оксана Маркарова будет участвовать во встречах президента Украины Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, с президентом ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития) Сумой Чакрабарти, с руководителями компаний SOCAR и Cargill, а также примет участие в заседании Национального инвестиционного совета", – говорится в сообщении.

Более подробно о поездке украинской делегации на экономический форум читайте в материалеЗачем Украине Давос: с кем может встретиться Зеленский в Швейцарии и для чего.

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