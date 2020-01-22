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Зеленский провел первую встречу в Давосе: появились подробности

22 января, 16:33

Компания Cargill Inc – один из крупнейших зарубежных инвесторов в Украине

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский начал встречи в Давосе на полях Всемирного экономического форума. Он провел переговоры с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном, сообщает Офис главы государства.

Президент напомнил иностранцам, что в Украине запускается долгожданная земельная реформа, которая станет локомотивом роста аграрного сектора.

"Очень приятно встретиться с одним из крупнейших инвесторов в аграрный сектор и аграрную логистику в Украине. Мы будем рады сотрудничеству с Cargill Financial по запуску инструментов кредитования фермеров для увеличения урожайности и приобретения новой агротехники. Мы действительно хотим бороться за каждого инвестора, особенно за инвесторов, которые находятся в Украине на постоянной основе. Мы готовы помогать, чем можем. Мы хотим увеличения инвестиций и готовим новые программы", – сказал Зеленский.

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Обсуждая ситуацию с железной дорогой Украины, глава государства рассказал об активной реформе "Укрзализныци".

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"В декабре 2019-го Кабинет министров уже одобрил запуск пилотного проекта по допуску частных локомотивов на отдельные маршруты", – отметил Владимир Зеленский.

В свою очередь Дэвид Макленнан напомнил, что Cargill Inc. вложила в Украине более полумиллиарда долларов, и отметил, что высоко ценит изменения, которые произошли с автоматизацией работы с инвесторами. Он также добавил, что инвесторы положительно оценивают движение Украины к прозрачности и активному сотрудничеству.

Отметим, что Владимир Зеленский впервые участвует во Всемирном экономическом форуме. Накануне анонсировалось, что он будет делать упор на встречи с иностранным бизнесом и инвесторами. В то же время новости "Сегодня" разбирались, зачем Украине Давос, с кем может встретиться Зеленский в Швейцарии и для чего.

Все подробности в спецтеме Давос 2020

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Давос Владимир Зеленский всемирный экономический форум Cargill

Источник: Сегодня

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