Зачем Украине Давос: с кем может встретиться Зеленский в Швейцарии и для чего

/ Фото: AFP

Реклама

В швейцарском Давосе открылся очередной Всемирный экономический форум. Мировые политические лидеры, бизнесмены, философы, лидеры общественного мнения несколько дней планируют обсуждать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством. Украина будет представлена на Форуме представительной делегацией, возглавят которую президент Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук.

Как ожидается, ключевой задачей представителей нашего государства будет презентация украинских реформ и инвестиционных возможностей. При этом в самой Украине можно услышать мнение, что нашей стране в ее нынешнем социально-экономическом и общественно-политическом состоянии и с учетом масштаба тем, которые обычно обсуждаются на форуме, участвовать в ВЭФ не стоит. Нужен ли Украине Давос и нужна ли Давосу Украина, разбирался сайт "Сегодня".

Украинский десант в Давосе

Всего организаторы Форума в нынешнем году ожидают в Давосе около трех тысяч гостей из 117 стран мира. В том числе принять участие в мероприятиях в рамках ВЭФ планируют лидеры 53 государств, руководители международных организаций. Среди них президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Также в Давос приехали генсек ООН Антонио Гутерриш, глава МВФ Кристалина Георгиева, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Разумеется, традиционно на Всемирном экономическом форуме серьезно представлен крупный бизнес.

На этом фоне представительно будет выглядеть и украинская официальная делегация, возглавит которую президент Владимир Зеленский. Надо полагать, визит главы украинского государства в Давос был под вопросом до последнего дня. Дело в том, что практически параллельно – 23 января – в Иерусалиме пройдут официальные мероприятия в рамках Форума памяти жертв Холокоста, на который приглашен и президент Украины. Главе государства из-за этой сугубо технической "накладки" приходилось выбирать: либо пожертвовать участием в одном из мероприятий, либо сократить свою программу пребывания.

В итоге решили ехать на оба мероприятия. Подтверждение того, что Зеленский побывает в Давосе 22 января, появилось на сайте Офиса президента в понедельник. При этом программа встреч в рамках форума не конкретизируется.

"Я полагаю, это связано как раз с тем моментом, что до последнего не было известно, когда и на сколько дней Зеленский поедет в Давос. Встречи – даже неформальные – в рамках форума нужно планировать. Поскольку участников много, программа насыщенная. Думаю, украинская сторона плотно занялась этим вопросом после того, как было принято решение, когда ехать и на сколько дней", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

Что известно точно, так это то, что Владимир Зеленский проведет в Давосе заседание Национального инвестиционного совета (консультативно-совещательный орган при президенте Украины), на которое приглашены представители иностранного бизнеса, западные политики и чиновники.

Будет представлено в Давосе и правительство Украины. Премьер-министр Алексей Гончарук, как отмечается в официальном сообщении Кабмина, проведет в рамках Форума ряд встреч. Также в Давос едут министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, его заместитель, Торговый представитель Украины Тарас Качка, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, руководитель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко и др.

Как всегда широко в Давосе будет представлен депутатский корпус. Только депутатов из фракции "Слуга народа" туда отправилось около двух десятков. Глава фракции Давид Арахамия, в частности, примет участие в дискуссии "Задача на 50 миллиардов долларов: как бизнес и правительство могут создать беспроигрышный инвестиционный климат в новой Украине".

Наконец, в Давос поехала большая группа общественных активистов, которые примут участие в различных дискуссиях. В частности, Олег Сенцов в среду выступит на дискуссии "Украина, граница в борьбе за свободу".

Ехать или не ехать?

Несмотря на то, что участие Украины в Давосе – уже традиция, дискуссии, нужно ли оно Украине, разгораются регулярно. Даже при том, что подавляющее большинство участников едет в Давос за личные средства, либо за средства различных организаций, а не за счет госбюджета, целесообразность столь массового присутствия украинцев в Давосе поддается сомнению. Прежде всего, из-за неочевидности конкретных результатов.

"Всемирный экономический форум в Давосе – это не инвестиционный форум. Это площадка глобальных смыслов. Площадка, где генерируется новый экономический дискурс, причем дискурс даже не сегодняшнего дня, а будущего. Это, если сказать образно, глобальная нейромозговая сеть высшего порядка, формирующая парадигмы будущего. В Давос нужно ехать, если у тебя есть те самые смыслы, о которых ты будешь говорить. Понятно, что страны с небольшой экономикой, как Украина, не могут играть на площадке глобальных смыслов. Но они должны, как минимум, предлагать свои уникальные концепции. Причем желательно, в рамках дискурсов будущего", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" экономический эксперт Алексей Кущ.

Эксперт при этом отметил, что концепцией мог бы стать взгляд на место стран с малой экономикой в условиях "деглобализации".

"Например, Украина могла бы говорить о восстановлении экономической субъектности стран с малыми экономиками в условиях дефрагментации мировой экономики. О чем речь. Сегодня на смену глобальной экономике приходит экономическая дефрагментация. Когда экономика будет распадаться на сегменты. И вот Украина могла бы показать, что для стран с малыми экономиками, ранее связанных "глобальными путами" (например той же ВТО, которая сейчас под ударами США буквально рассыпается), открываются новые возможности. И мы таким окном воспользуемся так-то и так-то. Это была бы интересная концепция, с которой могла бы начать Украина, и которая вызвала бы интерес", – отмечает Алексей Кущ.

По его мнению, только при наличии свежего взгляда в контексте смыслов, звучащих на форуме, есть шанс на эффект в виде прихода в страну инвестиций.

"То есть если бы у Украины была своя интересная концепция развития, которая могла бы заинтересовать инвесторов, то через время – может год, может два, в головах инвесторов, ознакомившихся в Давосе с этой концепцией, может, подсознательно, возникла мысль отдать предпочтение нашей стране", – отмечает эксперт.

В то же время политолог, профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань отмечает, что участие в Давосе ценно для руководства государства не только с точки зрения возможного привлечения инвестиций.

"Встречи в Давосе, в основном – неформальные встречи. В этом как раз и их важность, поскольку на них можно обсудить неформальные вопросы. Кроме того, есть еще один момент: в Давосе могут произойти такие встречи, которые не происходят на официальном уровне. Например, последняя встреча руководителей Украины и Китая произошла как раз в Давосе – Петр Порошенко встречался там с Си Цзеньпинем в 2017 году. А в прошлом году была встреча с заместителем главы КНР Ван Цишанем", – говорит Алексей Гарань.

Такого же мнения придерживается и Владимир Фесенко.

"Традиционно на площадке Давоса происходят встречи представителей украинской делегации с нашими партнерами. Вполне возможно, в нынешнем году Владимир Зеленский встретится с представителями МВФ, новым руководством Евросоюза, возможно, канцлером Германии. Поскольку Давос и форум в Израиле совпали по времени, программа будет менее насыщеной, чем, возможно, хотелось бы президенту Зеленскому. Но и в сжатые сроки можно провести достаточно полезных встреч", – говорит Владимир Фесенко.

Политолог акцентирует, что форум ценен налаживанием контактов, может даже больше, чем согласованными решениями.

"Не надо забывать, что Давос – по сути, единственная площадка, где можно встретиться не только с ведущими мировыми лидерами, но и ведущими представителями бизнеса, с представителями финансовых институтов. Для нас это во многом возможность сверить часы по ряду вопросов. Обсудить, как идет реализация уже достигнутых договоренностей, какие есть проблемы при этом и, возможно, наметить пути решения. Такие темы возможны при встречах с представителями МВФ – по вопросу программы кредитования, с Ангелой Меркель – по решениям, которые были приняты в ходе встречи "Нормандской четверки", – отмечает Владимир Фесенко.

Что касается презентации Украины потенциальным инвесторам, то здесь, по мнению политолога, главная работа отведена все же премьеру Гончаруку и представителям правительства.

"Конечно, этой темой в основном правительство будет заниматься: насколько я понимаю, правительство презентует потенциальным инвесторам программу реформ, расскажет о приватизации и так далее. Но не исключаю, что и Зеленский, воспользуется тем, что у крупного мирового бизнеса есть к нему интерес, и постарается встретиться с потенциальными инвесторами", – говорит Владимир Фесенко.

Все подробности в спецтеме Давос 2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама