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Зеленский встретился с аграриями и выступил с предложением по земле

18 декабря, 19:22

Президент предложил продавать в одни руки не более 10 тысяч гектаров

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с аграриями и выдвинул предложение: при запуске рынка земли ввести ограничение – продавать не более 10 тысяч гектаров в одни руки.

Отметим, что вначале в проекте закона шла речь об ограничении в 200 тысяч гектаров. Потом предельную концентрацию земли у одного собственника снизили до 20 тысяч.

Однако и эту цифру глава государства считает слишком большой. Теперь вопрос будет рассматривать профильный комитет Верховной Рады. Кроме того, Зеленский заверил фермеров, что украинскую землю иностранцам продавать не будут.

"Только украинцы. То есть украинцы, или физические или юридические лица – украинские компании, где конечным бенефициаром является украинец. То есть иностранные компании, которые там есть на рынке, они будет арендовать. И через некоторое время – не знаю, несколько лет там, только через референдум, – возможность покупать землю иностранцам", – заявил глава государства.

Ранее Владимир Зеленский, общаясь с жителями села Красная Слободка в Киевской области, рассказал, что пенсии в Украине будут повышаться постепенно, но пока точно не известно, по какому именно механизму.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает изменение формулы расчета минимальной пенсии. Если документ примут, в 2020 году минимальная пенсия может вырасти в два раза. Как отмечают авторы документа в пояснительной записке, нынешние правила расчета минимальной пенсии не соответствуют потребностям украинцев, которые утратили трудоспособность, и нарушают конституционное право пожилых граждан на достаточный жизненный уровень.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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аграрии Владимир Зеленский рынок земли продажа земли

Источник: Сегодня

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