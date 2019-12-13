Пенсии существенно повысят: Зеленский анонсировал "интересную стратегию"

Пенсионерам старше 80 лет пенсии повысят на сумму от 400 до 1100 гривен

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине пенсии в 2020 году существенно повысят для стариков – тех, кому больше 80 лет. Это он назвал "важной социальной миссией нашей команды – когда нет денег, но минимальные пенсии надо поднять".

"Мы придумали интересную стратегию с повышением пенсий для людей по возрасту", – заявил глава государства в эфире ток-шоу "Право на владу".

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По словам гаранта, ощутимое повышение выплат всем людям пенсионного возраста обеспечить невозможно, потому что таких в Украине 12 миллионов.

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"Сначала мы повысим сильно – от 400 до 1100 гривен – пенсионерам, которым 80+. Это около 13 миллиардов в 2020 году. Потом мы будем снижать: 75+, 70+ и дальше", – сказал он.

Напомним, что тем, кому в 2020-м исполнится 60 лет – и мужчинам, и женщинам – для получения пенсии по возрасту необходимо будет иметь не менее 27 лет стажа.

Тем временем, в Украине пересчитали пенсии: что изменилось в декабре:

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