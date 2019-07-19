Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Зеленский встретился с китайскими бизнесменами: о чем говорили

19 июля, 19:05

Президент назвал один из главных приоритетов его команды

Фото: Официальный сайт президента Украины

После встречи с инвестором из Мексики президент Владимир Зеленский провел переговоры с представителями деловых кругов Китая, сообщает 19 июля пресс-служба главы государства.

По его словам, одним из главных приоритетов его команды является обеспечение безопасности инвестиций.

"Мы прилагаем много усилий, чтобы в Украину пришли инвесторы. Мы готовы защищать инвестиции. Для этого, помимо нашего желания, необходим новый парламент и правительство", – подчеркнул Зеленский, добавив, что бизнес нужно защитить от давления правоохранительных органов.

Президент также предложил обсудить с представителями китайского бизнеса возможности инвестирования в развитие инфраструктуры, сельского хозяйства и в разработку газовых месторождений в Украине.

"Один из вопросов – это строительство концессионной дороги вокруг Киева", – заявил Зеленский.

Представители частной китайской компании, владеющей одним из банков, который входит в ТОП-500 крупнейших банковских учреждений мира, предложили ряд проектов в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства, энергоэффективности, а также финансовых услуг.

"Участники встречи составили предварительный перечень проектов с инвестиционным потенциалом около 10 млрд долларов, которые Украина планирует реализовать совместно с китайскими компаниями частной и государственной форм собственности. Координатором этих проектов был определен Национальный инвестиционный совет, который возглавляет президент", – добавили в пресс-службе.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 июля Зеленский в своем видеообращении к иностранным инвесторам пообещал доказать, что у Украины мощный инвестиционный потенциал, и призвал заходить на украинскую площадку.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег инвестиции, Китай, Зеленский

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский встретился с китайскими бизнесменами: о чем говорили". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нацбанк улучшил прогноз роста украинской экономики

Вчера, 14:23

Прогноз повышен на 2019 и 2020 годы, а на 2021-й – сохранен на прошлом уровне

Украина начала антидемпинговое расследование по импорту товаров из трех стран

Вчера, 13:26

Речь идет о некоторых товарах из России, Китая и Беларуси

Зеленский по телефону поговорил с Меркель: на Банковой рассказали подробности

16 июля, 20:55

Лидеры двух государств обсудили активизацию мирного урегулирования на востоке Украины

Поддержка инвестиционных проектов: Кабмин принял решение

10 июля, 16:03

Постановление касается предоставления государственных гарантий

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

Как выглядят сейчас дети-актеры из культовых советских фильмов

Мечты сбываются: 8 простых девушек, которые стали принцессами

Алина Гросу призналась, делала ли она пластику носа

BQ Bond — альтернатива Meizu и Xiaomi?

Ученые предложили превратить тоннели метро в "кондиционеры”

Сольный концерт: Димаш сыграл с младшим братом на домбре

LoL и Doom на Linux или во что вырос Wine

Предстоящие фильмы «Марвел»: что будет дальше?

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

15 красавиц российского кино

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

Сегодня, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Летняя экономия аукнется к зиме: как скажется на платежках снижение цены на газ

Вчера, 07:14

Газ упал в цене еще на 65 коп. за куб. м. Эксперты: ждем подорожания

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

17 июля, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

17 июля, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

Кто стала избранницей телепутешественника Дмитрия Комарова

Сколько денег понадобится, чтобы начать новое дело?

Чем могут быть опасны подушки и как правильно за ними ухаживать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь