Зеленский встретился с китайскими бизнесменами: о чем говорили

Президент назвал один из главных приоритетов его команды

Фото: Официальный сайт президента Украины

После встречи с инвестором из Мексики президент Владимир Зеленский провел переговоры с представителями деловых кругов Китая, сообщает 19 июля пресс-служба главы государства.

По его словам, одним из главных приоритетов его команды является обеспечение безопасности инвестиций.

"Мы прилагаем много усилий, чтобы в Украину пришли инвесторы. Мы готовы защищать инвестиции. Для этого, помимо нашего желания, необходим новый парламент и правительство", – подчеркнул Зеленский, добавив, что бизнес нужно защитить от давления правоохранительных органов.

Президент также предложил обсудить с представителями китайского бизнеса возможности инвестирования в развитие инфраструктуры, сельского хозяйства и в разработку газовых месторождений в Украине.

"Один из вопросов – это строительство концессионной дороги вокруг Киева", – заявил Зеленский.

Представители частной китайской компании, владеющей одним из банков, который входит в ТОП-500 крупнейших банковских учреждений мира, предложили ряд проектов в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства, энергоэффективности, а также финансовых услуг.

"Участники встречи составили предварительный перечень проектов с инвестиционным потенциалом около 10 млрд долларов, которые Украина планирует реализовать совместно с китайскими компаниями частной и государственной форм собственности. Координатором этих проектов был определен Национальный инвестиционный совет, который возглавляет президент", – добавили в пресс-службе.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 июля Зеленский в своем видеообращении к иностранным инвесторам пообещал доказать, что у Украины мощный инвестиционный потенциал, и призвал заходить на украинскую площадку.

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