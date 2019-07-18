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"Теперь все будет иначе": Зеленский записал видеообращение к иностранным инвесторам

18 июля, 15:19

Глава государства пообещал доказать, что у Украины мощный инвестиционный потенциал

Скриншот
Скриншот.

Президент Владимир Зеленский уже встречался с иностранным бизнесом, а теперь приглашает инвесторов вкладывать в Украину. С соответствующим приглашением он обратился в своем видеообращении, размещенном в Facebook.

"Я обращаюсь к иностранным бизнесменам, которые ищут новые площадки для инвестиций. Понимаю – старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе. Я лично это гарантирую", – заявил он.

Зеленский пообещал доказать, что Украина является страной с мощным инвестиционным потенциалом.

"В то же время обращаюсь ко всем землякам, которые живут за пределами Украины. Делитесь этим видео, чтобы бизнес из ваших стран отверг сомнения и начал инвестировать в Украину. С предложениями можно уже сейчас обращаться к секретарю Национального инвестиционного совета Дэвиду Брауну", – сказал президент.


Видео: Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", на недавней встрече с бизнесом президент оптимистично очертил инвестиционные перспективы страны. Зеленский заявил, что Украина попадет в ТОП-10 Doing Business и избавится от "унизительного" кредитного рейтинга.

Ранее эксперты называли причину, почему инвестиции в Украину заметно упали. Иностранцы, желающие вложить деньги в нашу экономику, по-прежнему не выстраиваются в очередь, отмечают специалисты. Согласно данным Госстата, первом квартале 2019 года прирост прямых инвестиций в Украину в составил 45,5 млн долларов. Таким образом, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, приток вложений сократился более чем на 58%.

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Тег бизнес, инвесторы, Зеленский, обращение

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