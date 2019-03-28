Земельные участки и КрАЗ 1986 года: вице-премьер Кистион показал декларацию

Основная часть недвижимости оказалась в собственности жены чиновника

Фото: Facebook / Владимир Кистион.

Земельные участки и КрАЗ 1986 года: вице-премьер Кистион показал декларацию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c8d/93e/5c9c8d93e330d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c8d/93e/5c9c8d93e330d.jpg 2019-03-28T11:09:00+02:00 Экономика Основная часть недвижимости оказалась в собственности жены чиновника

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион подал электронную декларацию за 2018 год, в которой задекларировал 736,25 тыс. грн доходов.

В частности, Кистион за 2018 год указал 654 227 грн зарплаты и пенсию – 81 798 грн, супруга министра указала 137 207 грн доходов. Также чиновник задекларировал 121 834 грн, хранящихся на банковских счетах, и 802 тыс. грн наличных средств.

Согласно документу, Кистион имеет в собственности земельный участок в с. Агрономическое Винницкой области площадью 900 кв. м, арендует квартиру в Киеве площадью 53,9 кв. м и пользуется домом 170 кв. м в Ямполе Винницкой области.

Его супруга задекларировала три земельных участка в с. Довжок Винницкой области площадью: 17,63 тыс. кв. м, 17,78 тыс. кв. м и 17,77 тыс.кв. м, а также долю в 0,4% спального корпуса в г. Хмельник Винницкой области общей площадью 9555,3 кв. м.

Вице-премьер также владеет автомобилем КрАЗ-762 1986 года выпуска, а его жена – автомобилями Toyota Highlander 3.5l 2010 года выпуска, ЛУАЗ-969М 1988 года выпуска и бортовой прицеп "Сантей-1600" 2013 года выпуска.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко опубликовал декларацию о доходах. За 2018 год он получил 19,675 млн гривен дохода в качестве дивидендов и процентов.

Как известно, украинцам надо до 1 мая задекларировать доходы и подарки. Иначе налогоплательщику придется заплатить штраф в 25-50% от незадекларированного дохода.

Существует три способа подачи декларации:

документы можно отнести лично в налоговую или это может сделать доверенное лицо;

декларацию можно отправить по почте с уведомлением о вручении;

можно воспользоваться "Электронным кабинетом налогоплательщика".

Ранее "Сегодня" разбирались, нужен ли украинцам закон о нулевых декларациях:

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