Земельные участки и КрАЗ 1986 года: вице-премьер Кистион показал декларацию
Основная часть недвижимости оказалась в собственности жены чиновника
Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион подал электронную декларацию за 2018 год, в которой задекларировал 736,25 тыс. грн доходов.
В частности, Кистион за 2018 год указал 654 227 грн зарплаты и пенсию – 81 798 грн, супруга министра указала 137 207 грн доходов. Также чиновник задекларировал 121 834 грн, хранящихся на банковских счетах, и 802 тыс. грн наличных средств.
Согласно документу, Кистион имеет в собственности земельный участок в с. Агрономическое Винницкой области площадью 900 кв. м, арендует квартиру в Киеве площадью 53,9 кв. м и пользуется домом 170 кв. м в Ямполе Винницкой области.
Его супруга задекларировала три земельных участка в с. Довжок Винницкой области площадью: 17,63 тыс. кв. м, 17,78 тыс. кв. м и 17,77 тыс.кв. м, а также долю в 0,4% спального корпуса в г. Хмельник Винницкой области общей площадью 9555,3 кв. м.
Вице-премьер также владеет автомобилем КрАЗ-762 1986 года выпуска, а его жена – автомобилями Toyota Highlander 3.5l 2010 года выпуска, ЛУАЗ-969М 1988 года выпуска и бортовой прицеп "Сантей-1600" 2013 года выпуска.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко опубликовал декларацию о доходах. За 2018 год он получил 19,675 млн гривен дохода в качестве дивидендов и процентов.
Как известно, украинцам надо до 1 мая задекларировать доходы и подарки. Иначе налогоплательщику придется заплатить штраф в 25-50% от незадекларированного дохода.
Существует три способа подачи декларации:
- документы можно отнести лично в налоговую или это может сделать доверенное лицо;
- декларацию можно отправить по почте с уведомлением о вручении;
- можно воспользоваться "Электронным кабинетом налогоплательщика".
Ранее "Сегодня" разбирались, нужен ли украинцам закон о нулевых декларациях:
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