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"Зимние" запасы газа в Украине уменьшились почти вполовину

Сегодня, 10:37

С начала отопительного сезона страна "сожгла" более восьми миллиардов "кубов" газа из хранилищ

Фото: AFP
"Зимние" запасы газа в Украине уменьшились почти вполовину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f58/7e6/5c8f587e6ea88.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f58/7e6/5c8f587e6ea88.jpg Экономика С начала отопительного сезона страна "сожгла" более восьми миллиардов "кубов" газа из хранилищ

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 16 марта сократились до 9,08 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины (ГТС), госкомпании "Укртрансгаз".

Таким образом, с начала отопсезона Украина снизила запасы в ПХГ на 47,2%, или 8,11 млрд "кубов". К слову, в прошлом году в аналогичную дату запасы были ниже и составляли 8,67 млрд куб м. Сейчас ПХГ заполнены на 29% от общего объема.

По последним оперативным данным, за сутки отобрано 26,52 млн кубометров газа. 

При этом в страну за сутки поступило 14,3 млн кубометров газа из Словакии, 5,5 млн кубометров – из Венгрии и 5,2 млн кубометров – из Польши. Украина не покупает газ напрямую у российского "Газпрома" с 25 ноября 2015 года. Все российское голубое топливо, которое поступает в ГТС, – это транзит.

В началу отопительного сезона 2018–2019 годов Украина накопила рекордный за последние шесть лет объем газа в подземных хранилищах – к 7 ноября прошлого года запасы в ПХГ составляли 17,19 млрд кубометров. 

Ранее "Укртрансгаз" подсчитал, что отбор газа из ПХГ в январе-феврале 2019 года составил 4,1 млрд куб. м, что на 13% меньше (0,6 млрд куб. м), чем в аналогичный период 2018-го. В компании также сообщили, что за первые два месяца 2019 года Украина импортировала 0,9 млрд куб. м газа. Это на 20% меньше, чем в январе-феврале 2018 года.

Источник: "Укртрансгаз"
Источник: "Укртрансгаз"

Ранее эксперты объяснили, что нужно сделать, чтобы Украина поднялась в рейтинге энергобезопаности:

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Тег газ, запасы, ГТС, Украина, Укртрансгаз, ПХГ

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