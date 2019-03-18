"Зимние" запасы газа в Украине уменьшились почти вполовину
С начала отопительного сезона страна "сожгла" более восьми миллиардов "кубов" газа из хранилищ
Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 16 марта сократились до 9,08 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины (ГТС), госкомпании "Укртрансгаз".
Таким образом, с начала отопсезона Украина снизила запасы в ПХГ на 47,2%, или 8,11 млрд "кубов". К слову, в прошлом году в аналогичную дату запасы были ниже и составляли 8,67 млрд куб м. Сейчас ПХГ заполнены на 29% от общего объема.
По последним оперативным данным, за сутки отобрано 26,52 млн кубометров газа.
При этом в страну за сутки поступило 14,3 млн кубометров газа из Словакии, 5,5 млн кубометров – из Венгрии и 5,2 млн кубометров – из Польши. Украина не покупает газ напрямую у российского "Газпрома" с 25 ноября 2015 года. Все российское голубое топливо, которое поступает в ГТС, – это транзит.
В началу отопительного сезона 2018–2019 годов Украина накопила рекордный за последние шесть лет объем газа в подземных хранилищах – к 7 ноября прошлого года запасы в ПХГ составляли 17,19 млрд кубометров.
Ранее "Укртрансгаз" подсчитал, что отбор газа из ПХГ в январе-феврале 2019 года составил 4,1 млрд куб. м, что на 13% меньше (0,6 млрд куб. м), чем в аналогичный период 2018-го. В компании также сообщили, что за первые два месяца 2019 года Украина импортировала 0,9 млрд куб. м газа. Это на 20% меньше, чем в январе-феврале 2018 года.
Ранее эксперты объяснили, что нужно сделать, чтобы Украина поднялась в рейтинге энергобезопаности:
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