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Стало известно, сколько газа сожгла Украина за два месяца

Сегодня, 13:52

В январе-феврале 2019 газ в ПХГ практически не закачивался

Фото: utg.ua
Фото: utg.ua.
Стало известно, сколько газа сожгла Украина за два месяца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/38f/7da/5c838f7da1a04.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/38f/7da/5c838f7da1a04.jpg Экономика В январе-феврале 2019 газ в ПХГ практически не закачивался

Отбор природного газа из украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) в январе-феврале 2019 года составил 4,1 млрд куб. м, что на 13% меньше (0,6 млрд куб. м), чем за аналогичный период 2018-го.

Об этом говорится в результатах работы украинской газотранспортной системы (ГТС), которые обнародовала 12 марта пресс-служба "Укртрансгаза".

"В январе-феврале 2019 газ в ПХГ практически не закачивался, как и в течение такого же периода 2018 года", – сказано в сообщении.

При этом, по данным компании, по итогам февраля запасы газа в ПХГ составляли 9,7 млрд куб. м, что на 3% (0,3 млрд куб. м) меньше, чем год назад.

"Укртрансгаз" также информирует, что запасы природного газа в украинских ПХГ по состоянию на 10 марта сократились до 9,26 млрд куб. м.

По последним оперативным данным компании, за сутки отобрано 35,65 млн куб. м газа.

При этом в страну за сутки поступило 9,24 млн куб. м газа из Словакии, 4,65 млн куб. м – из Венгрии и 4,02 млн куб. м – из Польши.

В отчете также говорится, что за первые два месяца 2019 года Украина импортировала 0,9 млрд куб. м газа. Это на 20% меньше, чем в январе-феврале 2018 года.

Инфографика: "Укртрансгаз"
Инфографика: "Укртрансгаз"

Напомним, к началу отопительного сезона 2018–2019 годов Украина накопила рекордный за последние шесть лет объем газа в подземных хранилищах – к 7 ноября прошлого года запасы в ПХГ составляли 17,19 млрд кубометров. 

В феврале эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар сообщил в комментарии сайту "Сегодня", что до конца зимы 2019 года украинцам хватит запасов газа, несмотря на то, что сейчас подземные хранилища заполнены на 35%. Такого же мнения придерживается и экономический эксперт Сергей Фурса.

Ранее сайт "Сегодня" выяснил, что дешевле и удобнее использовать украинцам: газ или электроэнергию:

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Тег газ, Укртрансгаз, ПХГ, запасы газа

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Источник:

Сегодня

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