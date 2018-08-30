Зрада или перемога: почему Россия стала лидером по прямым инвестициям в Украину

Сегодня, 30 августа, Государственная служба статистики Украины опубликовала данные по прямым иностранным инвестициям в Украину. Сообщается, что объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в виде акционерного капитала составил 32,63 млрд долларов, увеличившись с начала 2018 года на 1,04 млрд, или на 3,3%.

При этом по поступлениям ПИИ в первом полугодии 2018 года лидировала Россия – 436 млн долларов, или больше трети всех инвестиций, за ней следовали используемые украинскими бизнесменами для структуризации бизнеса Кипр – 219 млн долларов, Нидерланды – 207,7 млн долларов. Поступления ПИИ из идущих далее Австрии, Польши, Франции и Великобритании были в пределах 43-59 млн долларов.

Однако, как поясняют эксперты Госстата и независимые специалисты, это вовсе не означает, что Россия действительно является крупнейшим инвестором в укранскую экономику. Дело в том, что, как и ранее, основные поступления ПИИ из России, были связаны с докапитализацией банков.

Ситуацию детально разъяснил специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

"Новая зрада нарисовалась. Вышла статистика. Статистика инвестиций в Украину. Ее прочитали по диагонали. И говорят, что Россия крупнейший инвестор в Украину. А что на самом деле? А на самом деле все с точностью до наоборот. Да, есть статистика прямых иностранных инвестиций в Украину. Прямо скажем, там мало инвестиций. Очень мало. Не торопятся инвесторы к нам. ... Они как в 2011 году сбежали, так и не торопятся. А сейчас, на фоне происходящего в мире, кризиса в Турции и Аргентине, и подавно не тропятся. .... По той же статистике, на бумаге, крупнейшим инвестором в украинскую экономику является Россия. Доля России в прямых инвестициях в Украину по итогам 1-го полугодия – высокая. Пришло по статистике в страну 1,3 млрд долларов. Из них – 436 млн долларов из России. Казалось бы, натуральная зрада. Если только не попытаться понять, что же это за инвестиции. И тогда выйдет скорее самая натуральная "перемога", – написал Фурса на своей странице в Facebook.

По его словам, эти деньги – это докапитализация российских банков, которые попали под санкции и к тому же не могут просто так избавиться от украинских "дочек". К примеру, продажа российского Сбербанка в Украине откладывается.

"Звучит тоже зрадливо. Как так, российские банки несмотря на протесты патриотов, увеличивают капитал в Украине. Просто таки экспансия. Но что на самом деле? А на самом деле это не инвестиции, это скорее похоже на выплату за заложников. Что происходит с российскими банками? Украина фактически взяла их в заложники. Банки под санкциями. И выводить деньги из Украины они не могут. Продать свои финансовые учреждения у них тоже не получается. Закрыть их просто так – нельзя. Банкротство – плохая идея, когда ты большой системный банк, представленный в разных странах мира. В итоге, российские банки вынуждены поддерживать свои дочерние банки в Украине, выбрав стратегию их постепенного умирания. Другого выхода им не оставили", - пояснил Фурса.

Он напомнил, что у украинских дочек российских государственных банков есть кредиты перед материнскими банками. о из-за санкций вернуть эти кредиты своим материнским банкам дочерние банки в Украине просто не могут.

"Что они делают с этими зависшими кредитами? Переводят их в капитал. Транзакция чисто на бумаге. Одна часть пассива баланса банка, кредитная задолженность, просто переходит в другую строчку – капитал. Но что в итоге? В итоге эта транзакция проходит как прямая инвестиция. И бабах, у вас уже российские банки – крупнейшие инвесторы в экономику Украины. По своей ли воле они это делают? Нет. Является ли это экспансией в Украину – точно нет. Они бы сбежали с радостью. Но не могут. Повышает ли это зависимость Украины от российских денег? Вообще нет. ... Вот и все. Никакой зрады. И никакой особой перемоги. Просто слегка приятно, что можно добавить много головной боли российским государственным банкам", – резюмировал Фурса.

Напомним, чистый приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2017 году составил 2,307 млрд долларов. Как подсчитали в Национальном банке, этот показатель на 29,4% ниже, чем был в 2016 году. Кроме того, по данным НБУ, более трети от всех прямых иностранных инвестиций (ПИИ), поступивших в Украину по состоянию на конец 2017 года, происходили из стран с низким уровнем налогообложения.

При этом согласно проведенному Dragon Capita опросу заинтересованных инвесторов, военный конфликт с Россией уже становится меньшим препятствием, чем коррупция и отсутствие доверия к судебной системе Украины.