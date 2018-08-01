ЗСТ с Израилем стала ближе: стороны сверили текст проекта соглашения

Украина и Израиль завершили юридическую сверку текста соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ), сообщило Министерство экономического развития и торговли Украины.

"В ходе юридической сверки стороны согласовали текст 12-ти разделов и приложений к проекту соглашения, а также согласовали применение терминов, как это предусматривает международная практика", – рассказали в Минэкономразвития.

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Следующим шагом подготовки соглашения к подписанию является перевод согласованного текста на украинский язык и иврит, уточнили в Минэкономразвития.

Напомним, в марте 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о свободной торговле. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, потенциал торговли Украины и Израиля друг с другом составляет 5 млрд долл. с возможным ростом ежегодно на 20%.

О том, что переговоры с Израилем о создании ЗСТ вышли на финишную прямую, еще в сентябре-2017 заявляла замминистра экономразвития, торговый представитель Украины Наталья Микольская. По ее словам, для Украины важно, чтобы ЗСТ заработала для участия украинского бизнеса в глобальных цепочках добавленной стоимости в контексте участия Израиля в Региональной конвенции Пан-Евро-Мед.