ЗСТ с Израилем стала ближе: стороны сверили текст проекта соглашения

Сегодня, 19:41

В Минэкономразвития рассказали, какие подготовительные этапы осталось пройти перед подписанием торгового соглашения

Фото: AFP
Фото: AFP

Украина и Израиль завершили юридическую сверку текста соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ), сообщило Министерство экономического развития и торговли Украины.

"В ходе юридической сверки стороны согласовали текст 12-ти разделов и приложений к проекту соглашения, а также согласовали применение терминов, как это предусматривает международная практика", – рассказали в Минэкономразвития.

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Следующим шагом подготовки соглашения к подписанию является перевод согласованного текста на украинский язык и иврит, уточнили в Минэкономразвития.

Напомним, в марте 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о свободной торговлеПо словам главы МИД Украины Павла Климкина, потенциал торговли Украины и Израиля друг с другом составляет 5 млрд долл. с возможным ростом ежегодно на 20%.

О том, что переговоры с Израилем о создании ЗСТ вышли на финишную прямую, еще в сентябре-2017 заявляла замминистра экономразвития, торговый представитель Украины Наталья Микольская. По ее словам, для Украины важно, чтобы ЗСТ заработала для участия украинского бизнеса в глобальных цепочках добавленной стоимости в контексте участия Израиля в Региональной конвенции Пан-Евро-Мед.
Израиль, ЗСТ, внешняя торговля, Минэкономразвития

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"Сегодня"

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