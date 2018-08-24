Украина впервые выпустит евробонды в гривне

Сегодня, 08:12

Минфин надеется снизить стоимость обслуживания государственного долга

Фото: Nick Youngson / CC BY-SA 3.0 ImageCreator
Фото: Nick Youngson / CC BY-SA 3.0 ImageCreator

Минфин считает "благоприятной" внешнюю конъюнктуру для выпуска еврооблигаций в национальной валюте. Об этом говорится в одобренной Кабмином Стратегии управления государственным долгом на 2018-2020 годы, передает FinClub.

"С целью оптимизации структуры государственного долга с точки зрения валютного риска рассматривается возможность размещения на международных рынках капитала облигаций внешнего госзайма, номинированных в национальной валюте", – отмечено в Стратегии.

Ожидается, что выпуск таких ценных бумаг может содействовать удлинению среднего срока погашения госдолга и уменьшению стоимости его обслуживания.

"В целом, время и рыночная конъюнктура для выпуска ОВГЗ (внешних. – Ред.), номинированных в национальной валюте, расценивается как благоприятные для Украины. Общие рыночные условия являются содействующими для суверенных эмитентов облигаций в национальной валюте", - подчеркивает Минфин.

Выпуск гривневых еврооблигаций необходим как альтернативный источник финансирования и способ уменьшить валютный риск, пояснили в украинском ведомстве.

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Напомним, Стратегия управления госдолгом Украины предполагает снижение показателя долга до конца 2020 года до уровня не выше 49% ВВП. Как сообщали в Минфине, уровень госдолга 60% ВВП считается безопасным для экономики.

Как известно, Украину ждут серьезные выплаты по госдолгу. Пиковая нагрузка по выплате придется на 2019 год. В Минфине полагают, что справиться с долговой нагрузкой Украине поможет выход на международные рынки заимствований.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман признавал, что Украина испытывает серьезные проблемы с внешним долгом. Глава правительства подчеркивает, что высокий уровень госдолга мешает повысить социальные стандарты в Украине.
Минфин, Украина, госдолг, облигации, евробонды, ОВГЗ, еврооблигации

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