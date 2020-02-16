Аферисты выманили миллион гривен у одной семьи: почему на нас действуют старые схемы

Обманули и мать, и дочь. Телефонные аферисты выманили только у одной семьи более миллиона гривен. Схема известна не первый год – мол, ваш родственник попал в аварию, поэтому и нужны деньги. Но почему до сих пор люди на это покупаются?

"Мама, я совершила ДТП. Помоги откупиться", – такие слова услышала по телефону жительница Киева Татьяна Мостицкая якобы от своей дочери.

Напуганная мать собрала все сбережения, а это почти миллион гривен в валюте, и отдала незнакомцу. Только потом женщина поняла, это были мошенники.

И так же аферисты обманули 14-тилетнюю дочь Татьяны. По телефону один назвался ее отцом, который якобы сбил ребенка, а другой "дядей, который может уладить проблему". Девочку уговорили ничего не рассказывать взрослым и найти дома деньги.

"Она искала средства, и ее все время продолжали держать на связи. Где-то часов пять ей давали наводки: посмотри в шкафу или под ковриком. Она ушла сама, отдала эти средства – 56 тысяч гривен и 500 долларов", – рассказывает Татьяна.

После того напуганный ребенок позвонил отцу и оказалось, что ее обманули. Ежегодно только в столице на такие телефонные мошенничества попадаются десятки людей, рассказывают в прокуратуре Киева.

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Надежда Максимец, пресс-секретарь прокуратуры Киева:

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"В прошлом году удалось установить и задержать 10 человек, которые обоснованно подозреваются в совершении таких преступлений. Их действиями нанесен ущерб 17 пострадавшим на сумму более 3, 5 миллионов гривен".

Большинство звонков – из других городов и даже из тюрем. А уже сообщники забирают деньги на месте. Звонят почти всегда ночью, рассказывает психолог Юрий Ирхин, ведь порог критического мышления у сонного человека снижен. Чтобы убедить шепчут или меняют голос. Поэтому прежде психолог советует не паниковать:

"Даже если у вас сын, и совпадает половая принадлежность голоса, голос, интонация похожи. Наберите, у него тоже наверно есть телефон, и спросите "с тобой все в порядке?".

Также следует максимально затягивать разговор, чтобы полностью проснуться и для начала понять, действительно ли говорите с родным человеком, а не мошенником.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Киеве телефонный мошенник оставил женщину без всех сбережений. Установлено, что подозреваемый работал в паре с напарницей, которая и позвонила потерпевшей.

Масштабная афера потрясла Украину. 10 миллионов выманили у украинцев двое мошенников. Обещали работу за рубежом. На крючок попали 70 доверчивых соискателей. А потом аферисты, как сквозь землю провалились.

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