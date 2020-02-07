В Николаевской области поймали несовершеннолетнего телефонного мошенника

Шестнадцатилетний парень выманивал деньги у пенсионерок и большую часть отдавал своему наставнику

Несовершеннолетнего телефонного мошенника поймали оперативники Николаева. Парень обманул пенсионерку и забрал из дома 20 тысяч гривен. Полицейским признался, что был лишь исполнителем.

"Худощавый, высокий, курточка темная", – описывает злоумышленника пострадавшая.

Неизвестный нагрянул в квартиру пенсионерки поздно вечером. Назвался милиционером. Говорил женщине, что ее внук срочно нуждается в деньгах, потому, что якобы стал виновником аварии.

"Сейчас я передам трубку инспектору, который объяснит, как тебе заявление написать. Вроде голос внука показался", – вспоминает женщина.

Средства, по легенде мошенников, нужны на спасение пострадавшей в аварии. Женщина вынесла все, что имела – 20 тысяч гривен. Оперативники нашли афериста за несколько часов. Это шестнадцатилетний житель Николаева, студент профтехучилища. Следователям признался – аферу провернул не впервые. И не один. Большую часть заработанного отдавал наставнику.

Максим Варавва, начальник Управления уголовного розыска ГУНП Николаевской области:

"Данный гражданин проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Николаевской области".

И без того задержанному грозит до трех лет тюрьмы. Его соучастника ищут.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Киеве телефонный мошенник оставил женщину без всех сбережений. Установлено, что подозреваемый работал в паре с напарницей, которая и позвонила потерпевшей.

Масштабная афера потрясла Украину. 10 миллионов выманили у украинцев двое мошенников. Обещали работу за рубежом. На крючок попали 70 доверчивых соискателей. А потом аферисты, как сквозь землю провалились.

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