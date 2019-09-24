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Агентство Fitch повысило рейтинги семи украинских банков

24 сентября, 21:05

В агентстве добавили, что прогноз по рейтингам улучшен со стабильного на позитивный

/ Фото: Getty Images

Вслед за повышением суверенного рейтинга Украины международное рейтинговое агентство Fitch Rating повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте семи украинских банков до уровня "B".

Это касается рейтингов Ощадбанка, Укрэксимбанка, ПриватБанка, Укргазбанка, Креди Агриколь Банка, ПроКредит Банка и Правэкс-банка.

В агентстве добавили, что прогноз по рейтингам улучшен со стабильного на позитивный.

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По мнению аналитиков Fitch, улучшение макроэкономической стабильности в Украине, разумные экономические перспективы страны и дальнейшая стабилизация кредитного профиля государства должны оказать положительное влияние на кредитные профили банков.

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Новости "Сегодня" писали, что 6 сентября Fitch повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" и улучшило прогноз со стабильного на позитивный.

Аналитики агентства также прокомментировали сотрудничество Украины с Международным валютным фондом. По их мнению, новое соглашение, вероятно, будет включать контрольные структурные показатели.

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банки рейтинг Fitch

Источник: УНИАН

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