Подготовка к новой программе МВФ: названы возможные требования к Украине

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Аналитики международного агентства Fitch, которое повысило кредитный рейтинг Украины, полагают, что новое соглашение нашей страны с Международным валютным фондом (МВФ), вероятно, будет включать контрольные структурные показатели.

В обзоре Fitch говорится, что среди обязательств Украины в рамках программы МВФ могут значиться:

новое законодательство, усиливающее надзор за финансовым сектором (закон о "сплите");

создание и развитие рынка сельскохозяйственных земель;

ощутимые результаты в борьбе с коррупцией;

прогресс в приватизаци;

создание рыночного механизма для внутренних цен на газ.

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При этом аналитики отметили и вероятные риски. В частности, в Fitch напомнили, что Украина не выполнила до конца ни одну программу Международного валютного фонда. Кроме того, по мнению экспертов, могут возникнуть проблемы с принятием реформ из-за потенциальной фрагментации представительства президента в Верховной Раде.

Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что готов к приезду миссии МВФ в Киев на следующей неделе:

Ранее глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова также отмечала, что новая программа МВФ будет длиннее предыдущей и, как рассчитывают в правительстве, может стать последней.

Напомним, в конце 2018 года МВФ утвердил для Украины программу stand-by. В декабре того же года Украина получила первый транш в размере 1,4 млрд долларов. В последний раз миссия фонда работала в Киеве с 21 по 29 мая 2019 года и обещала вернуться, когда заработают новый парламент и Кабмин.

В июне министр финансов Оксана Маркарова заявила, что, по ее прогнозу, срок новой программы с МВФ составит три года. При этом она не стала говорить о размере кредита. В свою очередь, как считает замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, правительство должно договориться о новом соглашении с МВФ на сумму до 10 млрд долларов сроком до четырех лет.

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