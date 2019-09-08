Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

Подготовка к новой программе МВФ: названы возможные требования к Украине

8 сентября, 15:30

Агентство Fitch проанализировало перспективы и риски

/ Фото: AFP

Аналитики международного агентства Fitch, которое повысило кредитный рейтинг Украины, полагают, что новое соглашение нашей страны с Международным валютным фондом (МВФ), вероятно, будет включать контрольные структурные показатели. 

В обзоре Fitch говорится, что среди обязательств Украины в рамках программы МВФ могут значиться:

  • новое законодательство, усиливающее надзор за финансовым сектором (закон о "сплите");
  • создание и развитие рынка сельскохозяйственных земель;
  • ощутимые результаты в борьбе с коррупцией;
  •  прогресс в приватизаци;
  • создание рыночного механизма для внутренних цен на газ.

Читайте также: Финансовый "сплит": Зеленский поручил срочно принять согласованный с МВФ закон

Реклама

При этом аналитики отметили и вероятные риски. В частности, в Fitch напомнили, что Украина не выполнила до конца ни одну программу Международного валютного фонда. Кроме того, по мнению экспертов, могут возникнуть проблемы с принятием реформ из-за потенциальной фрагментации представительства президента в Верховной Раде.

Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что готов к приезду миссии МВФ в Киев на следующей неделе:

В тренде
Названы победители 76-го Венецианского кинофестиваля: полный список лауреатов
Тодд Филлипс получил Золотого льва за фильм "Джокер"

Ранее глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова также отмечала, что новая программа МВФ будет длиннее предыдущей и, как рассчитывают в правительстве, может стать последней.

Напомним, в конце 2018 года МВФ утвердил для Украины программу stand-by. В декабре того же года Украина получила первый транш в размере 1,4 млрд долларов. В последний раз миссия фонда работала в Киеве с 21 по 29 мая 2019 года и обещала вернуться, когда заработают новый парламент и Кабмин.

В июне министр финансов Оксана Маркарова заявила, что, по ее прогнозу, срок новой программы с МВФ составит три года. При этом она не стала говорить о размере кредита. В свою очередь, как считает замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, правительство должно договориться о новом соглашении с МВФ на сумму до 10 млрд долларов сроком до четырех лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

программа требования Fitch МВФ кредитный рейтинг риски

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сбор
У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сборЭкономика
Необычно крепкая гривня: как она поведет себя в сентябре
Необычно крепкая гривня: как она поведет себя в сентябреЭкономика
Скоро в школу: во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентября
Скоро в школу: во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентябряУкраина
На сколько вырастут зарплаты педагогов: опубликовано постановление Кабмина
На сколько вырастут зарплаты педагогов: опубликовано постановление КабминаЭкономика
Зеленский назвал условия, при которых
Зеленский назвал условия, при которых "придется попрощаться" с правительствомПолитика
Пенсия
Пенсия "в один клик": появилась подробная инструкцияЭкономика

Новости партнеров

Loading...