Агрессия РФ и возможное военное положение взвинтили курс доллара в Украине

Сегодня, 16:41

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 27 ноября


На вторник, 27 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:    

26.11 27.11 Изменение
1 доллар США 27,79 грн 27,9 грн  + 0,11 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 26 ноября, курс доллара вырос на 11 копеек.

"Зеленый" удерживается ниже психологической отметки в 28 гривен, однако на курс давит риск введения в Украине военного положения. Как пояснил сайту "Сегодня" аналитик Вадим Иосуб, курс доллара будет умеренно расти.

"На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне из-за дестабилизации военной ситуации в отношениях с Россией. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28-28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,2 грн", – подсчитал Иосуб.

  

 


Напомним, ранее Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:


Кроме того, МВФ также спрогнозировал курс доллара в Украине – по расчетам Фонда, гривню ждет падение.

А стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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Источник:

"Сегодня"

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