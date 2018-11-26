Агрессия РФ и возможное военное положение взвинтили курс доллара в Украине
Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 27 ноября
На вторник, 27 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|26.11
|27.11
|Изменение
|1 доллар США
|27,79 грн
|27,9 грн
|+ 0,11 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 26 ноября, курс доллара вырос на 11 копеек.
"Зеленый" удерживается ниже психологической отметки в 28 гривен, однако на курс давит риск введения в Украине военного положения. Как пояснил сайту "Сегодня" аналитик Вадим Иосуб, курс доллара будет умеренно расти.
"На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне из-за дестабилизации военной ситуации в отношениях с Россией. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28-28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,2 грн", – подсчитал Иосуб.
Напомним, ранее Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:
Кроме того, МВФ также спрогнозировал курс доллара в Украине – по расчетам Фонда, гривню ждет падение.
А стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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