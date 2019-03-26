Apple выпустит виртуальную кредитку: как оформить и пользоваться
"Карточка" в Apple Pay станет доступна с лета 2019 года
Apple объявила о выпуске виртуальной банковской карты под названием Apple Card. Как сообщает издание The Verge, "яблочная" компания обещает отсутствие комиссий, снижение процентных ставок и "выгодные вознаграждения". Карту можно будет оформить летом-2019.
В Apple поясняют, что получить Apple Card можно будет с помощью смартфона. Для этого понадобится зарегистрироваться в приложении Apple Wallet и добавить карту. Картой разрешается пользоваться везде, где работает сервис Apple Pay. К слову, Apple Pay запустили в Украине в 2018 году.
Для обслуживания виртуальной карты Apple сотрудничает с банком Goldman Sachs. Обрабатывать транзакции будет международная платежная система MasterCard.
Компания уверяет, что тщательно проработала вопрос защиты персональных данных, поэтому информация об отслеживании расходов будет храниться непосредственно на устройстве, а не на серверах Apple. Компания также предлагает пользователям физическую банковскую карту Apple Card без номера, CVV-кода и другой информации. Все данные будут храниться исключительно в смартфоне.
Кроме того, вместо программ вознаграждений, основанных на балах, Apple Card предлагает систему кэшбек. Она называется Daily Cash (ежедневное начисление) и будет зависеть от способа оплаты. При оплате через Apple Pay на счет будет возвращаться 2%, а при покупках в магазинах Apple – 3% от стоимости товара. При расчете физической картой в магазинах кэшбек составит 1%.
Напомним, украинцы уже "подсели" на оплату покупок через смартфон. Наша страна входит в четверку мировых лидеров по темпам роста бесконтактных NFC-транзакций. Эти данные предоставил MasterCard, но они являются репрезентативными и для всей страны, поскольку платежная система занимает 2/3 рынка. Украинские банки не отстают от запросов рынка и активно предлагают сервисы, позволяющие легко токенизировать платежные карточки.
Вместе с тем, участились случаи дополнительной комиссии при оплате товаров и услуг карточкой:
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