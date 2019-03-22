Украинцы "подсели" на оплату покупок через смартфон

Страна уже вышла в мировые лидеры по NFC-платежам, но их число продолжит расти, считают в НБУ

Фото: Pixabay

Украинцы "подсели" на оплату покупок через смартфон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/712/2aa/5c47122aac328.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/712/2aa/5c47122aac328.jpg 2019-03-22T14:29:00+02:00 Финансы Страна уже вышла в мировые лидеры по NFC-платежам, но их число продолжит расти, считают в НБУ

Украинцы все больше отдают предпочтение оплате за товары и услуги через смартфон. Как известно, гаджеты, поддерживающие функцию NFC (Near Field Communication) – "коммуникация ближнего поля") можно использовать в качестве банковских или смарт-карт.

Наша страна уже входит в четверку мировых лидеров по темпам роста бесконтактных NFC-транзакций Эти данные предоставил Mastercard, но они являются репрезентативными и для всей страны, поскольку платежная система занимает 2/3 рынка. Украинские банки не отстают от запросов рынка и активно предлагают сервисы, позволяющие легко токенизировать платежные карточки.

В НБУ предполагают: количество NFC-платежей в стране будет и дальше расти.

"Учитывая стабильную динамику роста безналичных платежей в Украине и спрос потребителей на инновационные сервисы, мы ожидаем дальнейшее увеличение объемов платежей по технологии NFC", – отметила замдиректора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Васильева.

Главным преимуществом использования технологии NFC является относительная безопасность, говорят специалисты. Дело в том, что эта технология позволяет не отдавать карту в руки другим людям.

"Есть три носителя платежной информации в форм-факторе карты – карточка с магнитной лентой, ее можно скопировать, если она попала в руки мошенника, карта с чипом и карта с бесконтактным чипом – это технология NFC. Если вы отдадите карту кому-то с магнитной лентой или с чипом, ее номер, срок действия и цифры с обратной стороны могут скопировать и воспользоваться, например, в интернете, а если карта бесконтактная, или в виде электронного кошелька в телефоне, или в часах, то вы в принципе ее никому не даете, а сами дотрагиваетесь к считывателю в терминале или другом устройстве", – отметил Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем.



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Но рынок банковских растет не только в "бесконтактном" сегменте – украинцы в принципе все больше отказываются от банкнот и монет. По подсчетам НБУ, количество безналичных операций за 2018 год выросло почти на 33% и составило 3,1 млрд.

Также расширилась инфраструктура для "безнала": сеть торговых платежных терминалов выросла на 20,2% до 279 тысяч. Пока что из всего массива торговых POS-терминалов около 80% могут осуществлять бесконтактную оплату.

Ранее мы писали о том, что только 38% представителей малого и среднего бизнеса принимают безналичные платежи к оплате в Украине, тогда как в Европе этот показатель – более 60%. Однако в стране планируют массово перевести бизнес на безналичную оплату. Среди других новшеств – возможность обналичивать деньги в магазинах.

Более подробно о том, как оплатить покупки с помощью телефона и терминала, можно читайте в статье "Как в Украине работает сервис бесконтактной оплаты Google Pay".

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