Ажиотаж упал: эксперты объяснили, куда движется курс доллара в Украине

Первая неделя августа для гривни, которая укрепилась в официальных курсах НБУ, завершилась нейтрально. Евро закрыл неделю на межбанке на уровне в 32,65 гривни, доллар — 27,63 гривни. Наличный рынок за этот период отметился снижением курса доллара на 10 копеек, до 27,50 гривни за доллар. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил аналитик Alpari Максим Пархоменко.

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По его словам, нейтральная динамика обусловлена стабилизацией доллара на мировых рынках, этот факт и отыгрывается

украинской валютой.

"На этой неделе эта тенденция будет продолжена. НБУ не участвует в торгах и не проводит активных интервенций, также снизилась и активность участников рынка. Средний объем торгов опустился ниже 300 млн долларов с 500 на прошлой неделе. Это говорит о снижении ажиотажа на рынке", – объяснил аналитик.

Как добавил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, курс гривни в понедельник, 10 августа, остается стабильным и держится на отметке 27,63 гривен за доллар. По его словам, такая динамика наблюдается после появления сообщения о том, что международные резервы Украины в июле выросли на 1%, до 28,8 млрд долларов.

"Рынок также оценивает ситуацию с инициативами президента Украины Владимира Зеленского по повышению минимальной зарплаты. Очевидно, что повышение ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет, что в условиях кризиса будет сложно поддерживать", – отметил эксперт.

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На начавшейся неделе, если не будет новых потрясений, гривня будет продолжать свое снижение до отметки в 27,30-27,50 гривны за доллар, говорит Пархоменко.

"Наличная гривна уже к концу второй недели августа приблизится к отметкам в 27,15 в продаже и 27,40 в покупке. В паре с евро, гривна еще в пятницу на межбанке тестировала отметку 33,00. При этом условий для изменения текущего тренда по евро пока этих условий нет. К следующей неделе мы имеем все шансы увидеть евро по выше 33. А на наличном рынке — выше 33,20", – резюмировал Пархоменко.

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Шевчишин же считает, что в ближайшее время курс продолжит колебаться в диапазоне 27,6-27,7 гривни за доллар.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему в Украине взлетел курс доллара и что будет дальше. А о планах нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко узнавайте из видео:

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