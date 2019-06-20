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Банки Украины стремительно наращивают прибыль

20 июня, 12:45

Финучреждения уже заработали больше, чем за весь прошлый год

Фото: НБУ

Системные риски в финансовой системе упали до исторического рекорда, и работающие банки Украины в январе-мае получили 23,4 млрд гривен прибыли. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, прибыль банков за январь-май 2019 года почти вдвое превысила показатель за аналогичный период 2018 года. Доходы банков за указанный период-2019 выросли на 26% – до 99 млрд гривен, расходы – на 15%, до 75,4 млрд гривен.

Кроме того, прибыль банков за первые пять месяцев 2019 года оказалась выше, чем показатель за весь 2018 год.

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НБУ назвал три фактора роста банковской прибыли:

  • рост чистых процентных доходов банков на 17%, до 33 млрд гривен;
  • рост чистых комиссионных доходов банков на 20%, до 17,4 млрд гривен;
  • положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи – 6,5 млрд гривен.

Напомним, прибыль банковской системы по итогам 2018 года достигла исторического максимума – 21,7 млрд грн. В НБУ объясняли, что прибыльности банков способствовали следующие факторы: активизация кредитования более чем на 30%, снижение процентных ставок по вкладам граждан в течение большей части года, значительное уменьшение объемов формирования резервов.

Подробнее о ситуации с банками в Украине читайте на сайте "Сегодня" в материале"Много или мало банков в Украине: сколько их должно остаться". 

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали о том, как президент Владимир Зеленский встретился с главами ведущих иностранных банков в Украине:


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Тег НБУ, банки, доходы, расходы, прибыль

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