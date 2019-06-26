Банковские новшества: жертвам мошенников вернут деньги, а кредит будут выдавать более осторожно

Банки будут возвращать людям деньги в случае незаконного списания более чем 350 грн

Недавно Национальный банк Украины обнародовал проект документа, согласно которому банки должны будут возвращать деньги людям, пострадавшим от мошенников. Еще одно новшество – должна ужесточиться проверка людей перед выдачей кредитов. Сайт "Сегодня" разбирался, как и кому банки будут возвращать деньги и насколько тяжело сейчас получить кредит.

Что сказано в новом постановлении

Безналичные расчеты в Украине набирают популярность. Согласно последним данным НБУ, за первый квартал 2019 г. доля безналичных расчетов по объему операций с платежными картами достигла 50%, при этом 8 из 10 операций – безналичные. Объем безналичных расчетов с использованием платежных карт вырос по сравнению с первым кварталом 2018 г. на 45% – до 395,5 млрд грн, а количество безналичных операций – почти на 35%, до 906 млн операций.

К тому же, за первые три месяца 2019 г. общее количество платежных карточек в Украине выросло на 4% до 61,8 млн шт. (из них 60% – активные платежные карточки).

Правда, начинают активизироваться и мошенники, которые придумывают все новые схемы воровства средств с карт украинцев. Именно поэтому НБУ разработал обновленные требования по обжалованию клиентами банков денежных переводов, которые возникли из-за мошеннических действий.

Нацбанк предлагает установить такие дополнительные требования в случаях обжалования клиентом переводов средств, которые им не проводились:

после получения уведомления от пользователя банк должен восстановить остаток средств на его счете до состояния, в котором он был перед осуществлением несанкционированного перевода, не позднее следующего рабочего дня. Т.е. пострадавший клиент сможет получить свои деньги обратно всего в течении суток, правда, только в том случае, если у банка не возникнет подозрений, что клиент сам виновен в потере денег;

пользователь несет все убытки, связанные с переводами, которым обжалуются, если банком доказано, что действия или бездействие пользователя привели к потере, незаконному использованию ПИНа или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции;

банк-эмитент имеет право не возвращать пользователю на его счет сумму средств в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 350 гривен), если перевод, который оспаривался пользователем, был осуществлен с использованием утерянной/украденной или неправомерно использованной платежной карты и/или ее реквизитов, одновременно пользователь сообщил банку о ее утере/краже или неправомерном использовании реквизитов только после проведения такого перевода.

К слову, последняя норма – это отголоски старого законодательства, в котором тоже прописывалось, что банк вернет только те деньги, которые были списаны мошенниками после обращения клиента непосредственно в сам банк. Получается, если вас обокрали до того, как вы заявили об этом в банк (как обычно и происходит), деньги вам не вернут. Если раньше это распространялось абсолютно на все суммы, то сейчас предлагают сделать лимит в 350 грн – все, что будет списываться выше этой суммы, автоматически должны вернуть. Если же мошенники сняли меньше этой суммы – увы...

Как банки будут возвращать деньги сейчас и можно ли было сделать это раньше

Дело в том, что сейчас также доступен механизм, по которому банки обязуются вернуть деньги, если их списали мошенники. Но он достаточно сложный и запутанный, а все попытки людей добиться возврата своих средств заканчиваются в судах.

В Гражданском кодексе Украины прописано, что в случае несанкционированного снятия денег со счета клиента банк должен немедленно вернуть эти деньги, если только другое не предусмотрено законом или договором. Договора в банках клиенты чаще всего подписывают, даже не читая, поэтому каждый банк может написать свои условия возврата денег.

Также этот вопрос регламентируется законом "О платежных системах и переводе денег в Украине" и постановлением НБУ "Об осуществлении операций с использованием электронных платежных средств" №705 от 2014 г., в которое несколько лет спустя вносили изменения, но лучше оно от этого не стало. Получилось так, что эти два документа противоречат друг другу. Если в законе прописано, что банк должен вернуть клиенту деньги в течении 90 дней, то в постановлении сказано, что банк несет ответственность за возврат денег только с момента, когда клиент сообщит ему об инциденте. Т.е. банк не несет ответственность за те деньги, которые мошенники сняли до того, как клиент заявит об этом. Эта норма предполагает, что клиент должен наперед сообщать банку, что его могут ограбить и списать с его счета деньги. Каким образом это можно применить на практике – непонятно, но именно из-за таких пробелов в документах дела доходят до судов, где банки спокойно могут доказать свою правоту, руководствуясь действующим законодательством.

Анастасия Князева, юрист ЮК "ВОЛХВ", рассказала в комментарии сайту "Сегодня", что на данный момент есть процедура обжалования незаконного списания средств, но она очень долгая – в среднем около 30 дней, и может быть продолжена до 45 дней. На протяжении этого срока банк проверяет ведомости, указанные в заявлении клиента банка, а все это время клиент лишен своих средств.

"Норма, предложенная в проекте постановления является хорошим инструментом для пользователей платежных карт быстро вернуть свои средства, если они все-таки были незаконно списаны. То есть, если вы обнаружили незаконное списание свыше 20 НМДГ (около 350 грн.), вы сообщите об этом в банк, вам вернут незаконно списанные деньги на счет, но если у банка будут основания считать, что эти средства были списаны по вашей вине (сообщили постороннему CVV, ПИН-код и т.д.), или же вы попытались обмануть банк, то вы несете все убытки, связанные с работой службой безопасности банка, а также возмещаете всю сумму, которая была возмещена вам банком. Сейчас "комиссия" за работу службы безопасности банка устанавливается каждым банком индивидуально – от 250 грн. и выше. Сколько она будет составлять после внесения изменений – пока сложно сказать", – поясняет Анастасия Князева.

Алексей Панов, адвокат, советник юридической компании "RIYAKO&PARTNERS" также отмечает, что во всех случаях клиентам рекомендуется как можно быстрее оповестить банк о факте утери карточки.

"Это не только увеличивает шансы, что карточка будет заблокирована до того, как мошенники снимут деньги, но и позволит сэкономить 350 грн. (20 необлагаемых минимумов доходов граждан), которые банк в любом случае не обязан возмещать, если докажет, что средства были переведены до того, как вы его известили об утере", – говорит юрист.

Тем не менее, вам нужно будет доказать банку тот факт, что вы не проводили никаких манипуляций с картой и это именно дело рук мошенников. Анастасия Князева рассказывает, как это сделать.

"Круг доказательства того, что вы стали жертвой мошенника, очень обширный. Начиная от физической невозможности находится в этом месте (допустим снятие произошло за границей, а вы уже 3 дня как в Украине), вплоть до предоставления банку информации, что карта была потеряна не по вашей вине (украли кошелек и у вас есть обращение в органы полиции), или же мошенник взломал ваш интернет-банкинг, при этом вами были соблюдены все меры безопасности. Каким образом и при помощи каких средств вы будете доказывать мошеннические действия в отношении вас – зависит только ситуации", – говорит Князева.

Панов также добавил, что пока непонятно каким именно образом банки будут доказывать, что утеря информации произошла вследствие халатности клиента, однако не стоит забывать о правилах безопасности.

"Не стоит пренебрегать базовыми правилами финансовой безопасности: не забывать карточку в банкомате или возле банкомата, не показывать карточку таким образом, чтобы посторонние могли увидеть цифровую информацию на ней, не сообщать данные входа в личный кабинет в банковских системах", – подытожил Панов.

Как ужесточатся правила выдачи кредитов

Еще один документ Нацбанка на которое стоит обратить внимание – это постановление Нацбанка №70 от 16 мая 2019 года "Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

Согласно этому постановлению, банки при выдаче кредитов должны будут тщательно проверять своих клиентов и учитывать данные из Кредитного реестра НБУ, а также все кредитные риски перед выдачей займов для граждан и бизнеса. Напомним, что ранее банковские структуры не учитывали сведения из реестра НБУ при выдаче кредитов и принимали решения о том, выдавать кредит или нет, полностью самостоятельно.

Адвокат Алексей Панов отмечает, что волноваться украинцам из-за этого не стоит.

"Гражданам не придется подавать какие-либо дополнительные документы, кроме тех, которые обычно запрашиваются финансовыми учреждениями. Вместе с тем, с введением новых правил банки получат доступ к данным Кредитного реестра НБУ, смогут запрашивать и обмениваться информацией относительно кредитного рейтинга того или иного претендента. Т. е. данное нововведение коснется потребителей не напрямую, а скорее косвенно. Чтобы не попадать в группу риска и не получить отказ в будущем, гражданам нужно внимательно отнестись к выполнению своих обязательств по существующим кредитам в банках", – говорит Панов.

Юрист Анастасия Князева добавляет, что банки будут оценивать риски невозврата кредита, учитывая информацию о дефолте должника в других банках; такая же процедура будет проведена в отношении юридических лиц.

"Банки будут более осторожно выдавать кредиты, и возможно, что дополнительные проверки заемщика увеличат вероятность возврата кредитов. Требования будут применяться в тестовом режиме с 1 июля 2019 года и станут обязательными для выполнения с 1 декабря 2019 года", – отметила Князева.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как мошенники охотятся на документы украинцев и берут на них кредиты.

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