Доля безнала растет: НБУ выяснил, как украинцы пользуются карточками

В стране расширяется сеть терминалов, и это влияет на поведение покупателей

Платежный терминал. Фото: Pixabay

Недавно Украина вышла в мировые лидеры по NFC-платежам, но сегмент безналичной оплаты продолжает расти. Так, по данным Национального банка Украины (НБУ), в первом квартале 2019 года доля безналичных расчетов по объему операций с платежными карточками в Украине достигла 50%.

При этом, 8 из 10 операций с платежной карточкой в Украине являются безналичными.

"По результатам первого квартала 2019 года доля безналичных расчетов по объему операций с платежными картами достигла 50%. Это на 5 процентных пункта (п.п.) больше по сравнению с итогами 2018 года (45%)", - сообщила пресс-служба НБУ.

Раньше в первом квартале ежегодно наблюдалось падение объемов карточных операций, что обусловлено сезонными колебаниями. Но в первом квартале 2019 года увеличение доли безналичных операций связано в основном с уменьшением объема операций по получению наличных (на 10% по объему и на 5% по количеству), если сравнить с четвертым кварталом 2018 года, а также со стабильным положительным трендом по безналичным операциям (увеличение на 0,2%), если сравнить с четвертым кварталом 2018 года, отмечают в Нацбанке.

Объем безналичных расчетов с использованием платежных карт увеличился в сравнении с первым кварталом 2018 года на 45% — до 395,5 млрд грн, а количество безналичных операций — почти на 35%, до 906 млн операций.

Объем безналичных операций распределился следующим образом:

операции перевода средств с карты на карту (Р2Р) составляли 39%, или 153 млрд грн, средний чек - 1576 грн;

операции по оплате товаров и услуг в интернете составляли 17%, или 69 млрд грн, средний чек - 472 грн;

операции перевода средств с карты на банковский счет в интернете (например, пополнение депозитов, погашение кредитов и т.д.) – 13%, или почти 52 млрд грн, средний чек - 264 грн;

расчеты с использованием платежных терминалов составляли 29%, или 113 млрд грн (из них 22% – это бесконтактные расчеты, осуществленные карточками, и 4% — платежи с помощью NFC гаджетов), средний чек - 250 грн;

безналичные операции в банкоматах и программно-технических комплексах самообслуживания (ПТКС) составляли 2%, или 8 млрд грн, средний чек - 593 грн.

Читайте также В Украине собрались ужесточить лимит на расчеты наличкой

Наибольшее количество безналичных операций осуществлялось с использованием платежных терминалов — почти 50% от общего количества.

Растет и количество платежных карт. За первый квартал 2019 года их число увеличилось на 4%, до 61,8 млн штук (из них 60% — активные платежные карточки). Количество бесконтактных активных платежных карточек за этот период выросло на 15% — до 4,5 млн штук.

Сеть торговых платежных терминалов также выросла на 4% - до 289,6 тысяч единиц, из которых 0,6 тысяч — мобильные платежные терминалы (mPOS). 81% торговых POS-терминалов в Украине обеспечивали возможность осуществления бесконтактной оплаты по состоянию на 1 апреля 2019 года. Общий показатель соотношения количества платежных терминалов к численности постоянного населения Украины с начала года вырос на 3% и достиг 7,3 тысячи на 1 млн населения.

Ранее мы писали о том, что только 38% представителей малого и среднего бизнеса принимают безналичные платежи к оплате в Украине, тогда как в Европе этот показатель – более 60%. Однако в стране планируют массово перевести бизнес на безналичную оплату.

Вместе с тем, участились случаи дополнительной комиссии при оплате товаров и услуг карточкой:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Доля безнала растет: НБУ выяснил, как украинцы пользуются карточками". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"