Без дефицита: эксперты объяснили ситуацию с долларом и дали прогноз

Аналитики считают, что сейчас на курсе наживаются иностранные финансовые спекулянты

На прошлой неделе наличный доллар вел себя еще спокойнее, чем неделей ранее. Сперва он чуть подешевел, затем снова подорожал, вернувшись к прежним показателям. Как рассказали сайту "Сегодня" финансовые аналитики, украинцев ждет еще неделя стабильности курса.

"Коридор 26,5-27 грн/доллар сохранится, – считает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Этому способствуют действия Нацбанка, не допускающего умеренной девальвации гривни, при которой экономика могла бы восстанавливаться быстрее. Зато в выигрыше зарубежные финансовые спекулянты, которые еженедельно погашают гривневые ОВГЗ и выводят с рынка доллары по выгодному для себя курсу. Мне непонятно, почему регулятор не создает небольшой искусственный дефицит валюты, чтобы курс пошел вверх и нерезиденты заработали не фантастические 30% годовых из-за дешевого доллара, а немного меньше".

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Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин ожидает, что на следующей неделе курс доллара останется в прежних рамках – 26,5-27 грн/доллар.

"Неделя послепраздничная, короткая, на стыке двух месяцев, двух кварталов, поэтому деловой активности, способной изменить курс, я не ожидаю, – прокомментировал Шевчишин. – Но так как рынок оживает, то постепенно спрос на доллары растет, и тренд курса будет все ближе к 27 грн/доллар. Дополнительными дестабилизирующими факторами, которые будут ослаблять гривню, можгут стать стремительный рост заболеваемости коронавирусом и риск усиления карантина".

Подробнее о том, что происходит с курсом, читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Риск усиления карантина давит на гривню: каким будет курс доллара".

Также новости "Сегодня" рассказывали, куда в условиях низкого курса доллара можно вложить сбережения и сколько получится заработать:

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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