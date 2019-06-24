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Без доллара по 30 гривен: Минфин показал прогноз курса на три года вперед

24 июня, 14:05

Ведомство отметило укрепление курса гривни

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Курс доллара, который сейчас снижается в Украине, в среднем за 2019 год составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год — 28,2 грн за доллар, за 2021 год - 29,4 грн за доллар.

Такой прогноз обнародовало Министерство финансов Украины в своем макроэкономическом обзоре.

Таким образом, прогноз министерства относительно гривни улучшился. Ранее Минфин ожидал, что доллар в 2019 году будет стоит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., а в 2021 году – 30,4 грн/долл.

В Минфине также подсчитали, что благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке обменный курс укрепился на 5,1% в мае по сравнению с декабрем 2018 года.

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Напомним, консенсус-прогноз Минэкономразвития предполагает более пессимистичное будущее для гривни. Так, опрошенные ведомством эксперты считают, что в 2019 году средний курс составит 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021- м – 30,1 грн.

В то же время Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

Напомним, новости "Сегодня" призывают граждан быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер в обменниках – в сюжете наших журналистов:


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Тег доллар, курс, Минфин, курс гривни, курс доллара, прогноз курса гривни, прогноз курса доллара

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