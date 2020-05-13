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Без паники и ажиотажа: Нацбанк объяснил ситуацию на валютном рынке

13 мая, 12:55

Ксения Капустинская

Банкам хватает и наличных, и безналичных долларов и евро, считают в НБУ

Ажиотаж на валютном рынке Украины закончился, а предложение иностранной валюты на межбанке уже выше, чем было до введения всеукраинского карантина. Об этом заявил во время отчета в Верховной Раде глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

По его словам, ажиотажный спрос на инвалюту в Украине наблюдался в Украине в начале карантина, в марте. За этот месяц НБУ продал для сглаживания колебаний курс 2,2 млрд долларов, благодаря чему гривня укрепилась.

"Результат – ажиотажный спрос на валютном рынке утих еще в апреле, чистое предложение валюты сейчас даже выше, чем было в феврале до вспышки эпидемии", – заявил Смолий.

Он также объяснил, что исчезновение ажиотажа позволило Нацбанку вернуться к пополнению валютных резервов Украины, которые к началу мая составлили 25,7 млрд долларов.

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Кроме того, по словам Смолия, НБУ смог решить проблему нехватки наличной валюты, которая возникла из-за карантинных перебоев с авиасообщением. Банкам было предоставлено уже более 550 млн долларов и 42 млн евро, отметил глава НБУ и подчеркнул, что этого достаточно, чтобы покрыть потребности финучреждений в валютной наличке.

Напомним, ранее финансовые аналитики отмечали, что доллар в Украине может подорожать, если в этом году все же откроется туристический сезон. Тогда можно ожидать значительного спроса на валюту и даже ее дефицита.

О том, как сейчас обстоят дела с турпоездками и чего ожидать дальше, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар НБУ валюта курс гривня наличность спрос ажиотаж предложение валютный рынок Яков Смолий

Источник: Сегодня

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