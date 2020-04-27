Безнал по-новому: что на самом деле изменится с 28 апреля

Уже две недели украинцев пугают информацией о якобы запрете с конца апреля онлайн-оплаты коммунальных услуг. Новости "Сегодня" выяснили, что это – фейк. Но дыма без огня не бывает, ведь с 28 апреля в Украине устанавливаются новые требования к плательщикам. В случае, если нужно купить страховку или оплатить университет, компания, которая пересылает деньги, должна будет убедиться в личности отправителя. С именными банковскими картами все понятно, но в стране зарегистрировано 74 млн электронных кошельков, большая часть которых анонимная. Кроме того, платежные терминалы тоже не требуют подтверждения личности и происхождения средств.

Компьютерный специалист Петр Войницкий размышляет, как теперь быть. У его семьи десяток электронных кошельков, оборот по которым составляет 30 тысяч гривен в месяц.

"Мы их используем, когда путешествуем за границу. Оплачиваем счета – аренду авто, жилья... У моей жены есть заказы на фотосессии из Польши. Очень удобно за это [получать оплату] на эти кошельки", – рассказывает Петр.

Электронные деньги есть даже у дочки Петра – на специальном кошельке, транзакции которого видит ее отец. Видеть транзакции украинцев хочет и Национальный банк.

"Мы, к сожалению, сегодня видим отдельные факты, когда электронные кошельки они не идентифицированы. И используются так, скажем, для обслуживания серой экономики", – объясняет первая замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.

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Именно для борьбы с необлагаемыми серыми средствами, Нацбанк теперь и требует идентифицировать себя от каждого, кто платит более 5 тысяч гривен. У одного из мобильных операторов таких клиентов 800 тыс. Компания не уверена, что подтвердить личность смогут все.

"Для тех, у кого есть смартфон, конечно, мы предложим удаленную идентификацию – путем фотографирования документов, удостоверяющих личность, и так далее. Но для тех абонентов, которые сегодня используют кнопочные телефоны, по сути, у нас нет рабочих инструментов, чтобы их верифицировать", – сетует руководитель департамента Сергей Коптик.

Руководители платежных систем говорят: проблема не столько техническая, сколько в отсутствии четких правил. Нацбанк не объяснил, как именно нужно подтвердить личность. И хотя операторы уверяют, что ни одна гривня из систем не пропадет, в прессе – паника.

Жительница села Варовичи Людмила Савченко рассчитывается банковской картой – идентифицированной. Но через платежную систему, которая в группе риска. Возможно, 28 апреля ей придется покинуть зону комфорта.

"Трудности, конечно, будут. Надо специально выделить время для того, чтобы поехать в Калиновку. Потому что это от нас 7 километров, где есть банковское отделение. Это банковское отделение у нас на пять сел", – говорит женщина.

А во львовском водоканале даже точно не знают, сколько средств им поступает из электронных кошельков. Сеть пока ремонтируют, и с беспокойством ожидают уменьшения платежей. Но как раз тут бояться не стоит, успокаивают в Нацбанке. Коммунальные платежи вообще не попадают в числе подозрительных операций – независимо от суммы.

"Все услуги – коммунальные, штрафы, другие сборы и платежи, оплата налогов независимо от суммы – не подпадают под эти требования. Оплата товаров и услуг с помощью карты или другого устройства, оплата кредита, погашение кредита в сумме до 30 тысяч гривен, все наличные переводы до 5000 гривен, снятие средств со своего счета – не претерпят изменений. То есть ничего не остановится", – уверяет Рожкова.

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Инженер Виталий Кваша собирает ветровые электростанции в польском Гданьске, а его жена и трое детей живут в Полтаве. Часть зарплаты пересылает им через мобильное приложение. В НБУ говорят, что ему бояться нечего.

"Если украинцы, работающие за рубежом, используют официальные каналы переводов – то они уже идентифицированы", – отмечает Рожкова.

Но Виталий в этом не уверен, поэтому ищет варианты на случай форс-мажора. Один из них – передать деньги через знакомого, который будет ехать в Украину на автобусе.

"Если нам эти все приложения запретят, думаю, будет так, как у белорусов. Белорусы деньги не перечисляют – везут наличкой", – говорит Виталий.

Для внедрения идентификации Национальный банк дает три месяца и обещает разработать четкие правила игры. Но платежные компании уже инициировали ответный законопроект, в котором просят хотя бы полгода отсрочки.

Напомним, при этом в Украине не только быстро растет количество безналичных платежей, но и расширяется платежная инфраструктура. Например, в 2019 году количество POS-терминалов для оплаты картами составило 333 тыс. штук, что на 19% больше, чем годом ранее.

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