Новые правила безнала: запретят ли платежи с 28 апреля

Несмотря на то, что каждый третий взрослый украинец до сих пор живет без банковского счета, безналичных операций в нашей стране становится все больше. Особую актуальность такие платежи приобрели во время карантина, а потому многих не на штуку взволновали слухи о том, что с 28 апреля в Украине якобы "запретят безнал".

Дело в том, что с этой даты вступает в силу закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Этот документ вводит новые правила для банков – они будут обязаны отчитываться о плательщиках и получателях средств. Но это совершенно не значит, что после 28 апреля нельзя будет получить денежный перевод или оплатить товары/услуги карточкой в интернете.

"С 28 апреля устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств, однако это не будет иметь существенного влияния на подавляющее большинство операций по переводу средств. <...> Несколько средств массовой информации распространили ложную информацию, что с 28 апреля этого года будут остановлены платежные системы. И якобы, как следствие, будет невозможно осуществить обычные операции – оплатить коммунальные услуги, осуществить денежные переводы, оплатить товары/услуги. Это не соответствует действительности", – заявили в Национальном банке.

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На самом деле в большинстве случаев у банков уже есть информация о его клиентах – и данные паспорта, и ИНН, и, естественно, номер счета. Поэтому никаких проблем с новой отчетностью возникнуть не должно – разве что первое время могут быть технические трудности со стороны финучреждения. В таком случае клиенту следует обратиться к банку и узнать, как решить вопрос.

В случае если банку все же потребуется дополнительная идентификация плательщика, провести ее можно удаленно, объясняют в НБУ – например, с помощью BankID, биометрического паспорта, базы бюро кредитных историй или простого видеозвонка из банка. В любом случае, большинство платежей такие правила не затронут.

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Более того, новые правила распространяются даже не на все платежи. Исключениями являются такие операции:

оплата коммуналки, налогов, сборов штрафов независимо от суммы;

уплата кредита в сумме до 30 тысяч грн;

оплата товаров и услуг с помощью платежной карты, если ее номер сопровождает перевод независимо от суммы;

все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тысяч грн;

снятие средств со своего счета.

"Оплата коммунальных услуг является операцией с низким риском. <...> Эти операции требуют минимального внимания и упрощенных мер идентификации, верификации и изучения клиентов", – резюмировали в НБУ.

Напомним, в Украине не только быстро растет количество безналичных платежей, но и расширяется платежная инфраструктура. Например, в 2019 году количество POS-терминалов для оплаты картами составило 333 тыс. штук, что на 19% больше, чем годом ранее. И 90% этих терминалов – бесконтактные, что позволяет оплачивать покупки с помощью современных гаджетов (смартфонов, смарт-часов). Впрочем, при этом Украина все еще занимает последнее место в Европе по количеству POS-терминалов на тысячу населения.

Украинцев также призывают к осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники: например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

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