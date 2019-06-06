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Безналичные расчеты: украинцам не хватает платежных терминалов

6 июня, 08:39

Эксперт объяснила, сколько POS должно быть в стране

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Наибольшее количество безналичных операций в Украине осуществляется с использованием платежных терминалов — почти 50% от общего количества. При этом в Украине работает больше четверти миллиона POS-устройств, 80% из которых поддерживают бесконтактные платежи.

Однако, как рассказала сайту "Сегодня" директор регионального развития подразделения Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова, такого числа терминалов украинцем недостаточно – нужен миллион терминалов.

"В Украине сегодня около 280 тысяч терминалов. Около 80% из них поддерживают бесконтактные платежные карты и смартфоны для оплаты. Но чтобы украинцы чувствовали себя комфортно, рассчитывались своим телефоном или своей банковской картой не только в Киеве, но в любом маленьком городке, у нас должно быть около миллиона терминалов", – говорит Платонова.

Она уверена, что использование смартфонов вместо терминалов станет революционной технологией и поможет решить проблему, сделав расширение платежной инфраструктуры более простой задачей.

Подробнее о новой технологии для оплаты безналом читайте на сайте "Сегодня" в материале "Украина – первая в регионе: как у нас запускают новую технологию бесконтактных платежей". 

Как выйяснили новости "Сегодня", вместе с ростом доли безналичных платежей в Украине участились случаи дополнительной комиссии при оплате товаров и услуг карточкой:

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Источник:

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