/ Фото: пресс-центр НБУ

Безналичный доллар в Украине резко рванул вверх https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80.jpg 2019-08-05T12:14:00+03:00 Финансы Торги на межбанковском рынке открылись заметным падением гривни

Курс доллара после роста в пятницу, 2 августа, открыл новую неделю на межбанковском валютном рынке очередным резким подъемом. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Сегодня, 5 августа, американская валюта на межбанковском валютном рынке начала торги с 25,50-25,65 гривни. За несколько часов на рынке "зеленый" подскочил в цене на 11-24 копейки и к 12:00 торговался по 25,74-25,76 гривни.





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Курс евро стартовал на валютном рынке с отметки 28,36-28,53 гривен и к 12:00 его цена поднялась на 18-32 копеек. Торги по рублю открылись с показателями 0,3907-0,3930 и за несколько часов достигли отметки 0,3962-0,3966.

Напомним, на сегодня, 5 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 25,54 грн. Таким образом, доллар вырос еще на 19 копеек после повышения на 33 копейки. За неделю с 29 июля по 5 августа гривня ослабла уже на 10 копеек.

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