Безналичный доллар в Украине резко рванул вверх

Курс доллара после роста в пятницу, 2 августа, открыл новую неделю на межбанковском валютном рынке очередным резким подъемом. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.
Сегодня, 5 августа, американская валюта на межбанковском валютном рынке начала торги с 25,50-25,65 гривни. За несколько часов на рынке "зеленый" подскочил в цене на 11-24 копейки и к 12:00 торговался по 25,74-25,76 гривни.
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Курс евро стартовал на валютном рынке с отметки 28,36-28,53 гривен и к 12:00 его цена поднялась на 18-32 копеек. Торги по рублю открылись с показателями 0,3907-0,3930 и за несколько часов достигли отметки 0,3962-0,3966.
Напомним, на сегодня, 5 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 25,54 грн. Таким образом, доллар вырос еще на 19 копеек после повышения на 33 копейки. За неделю с 29 июля по 5 августа гривня ослабла уже на 10 копеек.
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