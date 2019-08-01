Фото: jcomp / Freepik

Доллар резко подорожал: обновлен официальный курс https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 2019-08-01T16:42:00+03:00 Финансы Национальный банк установил стоимость "зеленого" на 2 августа

На пятницу, 2 августа, после того, как доллар на межбанке пошел в рост, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:

01.08 02.08 Изменение 1 доллар США 25,02 грн 25,35 грн + 0,33

Таким образом, по сравнению со значениями 1 августа курс доллара вырос сразу на 33 копейки. Доллар подорожал впервые после беспрерывного падения в течение девяти дней, за которые гривня окрепла до уровня 2016 года. Впрочем, за неделю с 26 июля по 2 августа гривня все равно укрепилась – на 14 копеек.

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Кроме того, новости "Сегодня" выяснили, как курс доллара повлиял на цены на продукты в Украине. Подробности узнавайте из нашего сюжета:

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За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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