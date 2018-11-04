Безвиз заставляет украинцев платить больше за сервисные услуги: исследование Госстата

В 2018 году украинцы стали тратить на 10% больше на сервисные услуги, чем в 2017-м, подсчитала Госслужба статистики. Речь идет об услугах, которыми мы пользуемся как ежедневно — это проезд, телевидение, интернет, связь, так и время от времени: лечимся, ремонтируем предметы быта, обращаемся к юристам, ветврачам, дизайнерам интерьера и т. д. Экономисты говорят, что главные причины увеличения затрат на сервис — рост зарплат в наиболее востребованных сферах услуг, например, в медицине, и повышение объемов потребления самих услуг, прежде всего транспортных.

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Что важнее

Как видно из инфографики, самая затратная статья расходов на сферу обслуживания в бюджете домохозяйств — это транспорт и связь. На них приходится более половины всех денег, потраченных на сервис, точнее 51,5%. В деньгах это примерно 7 млрд грн ежемесячно, то есть на одно домохозяйство приходится 600 грн в месяц на поездки, телевидение и интернет. Очевидно, что эти расходы существенно разнятся в зависимости от региона проживания (мегаполис, небольшой город, село) — горожане тратят намного больше, например, на проезд по городу, чем селяне, а в провинции, где в основном распространено бесплатное эфирное телевидение (с сентября — цифровое), а поездки в райцентр на автобусе нечасты, эта статья расходов невелика. Да и другие статьи расходов, кроме трат на лечение, а также обучение детей, больше характерны для горожан. Меньше всего в процентах украинцы тратят на почтовые услуги, ремонт бытовой техники и предметов обихода — соответственно 1,1% и 0,5% расходов. Но в деньгах это тоже немало: если разделить траты на одно домохозяйство, то в месяц выходит почти 40 грн на письма, посылки и прессу, и 20 грн/мес. на ремонт предметов обихода. Последняя цифра вроде бы не впечатляет, но если учесть, что, например, стиральную машину мы чиним раз в 3—4 года, то один ремонт обходится в 700—1000 грн.

Мнение экспертов

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, специально для "Сегодня" проанализировавший эти цифры, говорит, что расходы на транспорт всегда были самыми большими для украинцев, так как связаны не только с поездками на работу в пределах городов, но и с поездками по стране и за рубеж.

"Как видим, эти траты выросли за полгода сразу на 16%, — отметил Пендзин. — В этом увеличении 4% пришлось на инфляцию, остальное — на подорожание поездок из-за выросших цен на топливо и за счет возросшей мобильности украинцев. Причем в прежние годы такого всплеска не наблюдалось. Я связываю это с предоставлением в прошлом году Украине безвизового режима со странами ЕС и, соответственно, ростом как туризма, так и трудовой миграции. С этими цифрами прекрасно коррелирует рост затрат домохозяйств как на проживание в отелях, так и на услуги общепита — сразу на 17%. Также мы видим повышение на треть расходов по статье на профессиональную деятельность, куда входит в том числе и плата за оформление биометрических паспортов. Подняли расценки за свои услуги и юристы, консалтинговые фирмы".

А вот связь подорожала ненамного, фактически на уровень инфляции за первое полугодие (около 4%). По мнению Пендзина, потому, что, с одной стороны, на рынке мобсвязи жесткая конкуренция, с другой — что нет большого прироста новых абонентов как у телевидения, так и у мобильных операторов. Хуже ситуация в медицине: эксперт уверен, что пока медреформа не завершилась, все больше людей вынуждены обращаться в частные клиники. Которые, в свою очередь, увеличили "прайсы".

"Будем экономить на не самом важном"

Экономисты считают, что структура сервис-затрат в нынешнем и будущем году изменится. Так, Пендзин уверен, что расходы домохозяйств на транспорт, отели, общепит увеличатся не более чем на уровень инфляции из-за того, что уже не ожидается большого притока туристов и заробитчан. А вот платная медицина и услуги, потребность в которых не является частой — это юристы, риелторы, нотариусы, продолжат дорожать из-за роста средних зарплат в стране и инфляции. А вот почтовой связью мы будем пользоваться все меньше из-за развития электронных технологий. Это, увы, может компенсироваться повышением тарифов. Президент Украналитцентра Александр Охрименко добавил, что в ближайшие год-полтора украинцы будут тратить меньше на отдых. Он станет более бюджетным из-за того, что, несмотря на постоянный рост среднестатистических зарплат (+23% с начала года), у большинства наемных работников заработки не увеличиваются или повышаются мало.