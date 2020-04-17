"Безвольный рынок": эксперт спрогнозировал курс доллара в Украине

Перед Пасхой предложение иностранной валюты выросло, но рынок впадает в анабиоз

Доллар после снижения в официальных курсах НБУ 17 апреля торгуется на межбанковском валютном рынке Украины на отметке 27,08 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Рынок впадает в анабиоз, ликвидность резко снизилась. Перед праздниками традиционно выросло предложение валюты для пополнения гривни. Общую активность наличного рынка сдерживают карантинные меры и падение деловой активности. <...> Вероятно, в ближайшее время гривня будет колебаться в диапазоне 27-27,5 гривни за доллар", – прогнозирует специалист.

По его словам, оптимистичные заявления властей о перспективах получить 2 млрд долларов кредитных средств от МВФ в мае, и до конца года еще дополнительных 3 млрд долларов поддерживают курс.

"В остальном, рынок движется безвольно под влиянием ситуативных перекосов спроса и предложения, в ожидании более четкой даты выхода из жесткого карантина", – добавляет Шевчишин.

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) ранее заявили о стабилизации ситуации на валютном рынке:

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Ранее сайт "Сегодня" также писал о том, что предельный запас прочности украинской экономики в условиях пандемии и карантина не превышает шесть месяцев, а для некоторых предприятий и отраслей исчисляется неделями. Однако, возможно, сельское хозяйство поможет сгладить последствия мирового кризиса для Украины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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