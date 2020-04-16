Когда Украина может получить первый транш от МВФ: названы сроки

МВФ подтвердил прогресс в переговорах с Украиной о новой программе расширенного финансирования

Украина может получить первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) уже в мае. Такое заявление сделал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в эфире телеканала "Украина 24" в четверг вечером.

"Мы ожидаем до конца года 4 млрд долларов. Первый транш будет до 2 млрд долларов, и это будет в мае", – заявил Гетманцев.

Напомним, МВФ подтвердил прогресс в переговорах с Украиной о новой программе расширенного финансирования (EFF). Для ее утверждения осталось решить несколько вопросов.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что размер первого транша МВФ может составить 1,7-2 млрд долларов, а размер кредитной программы между МВФ и Украиной должен вырасти с 5,5 млрд до 8 млрд долларов.

В тренде Курс доллара в Украине вернулся к падению

Для продолжения сотрудничества Украины с МВФ Верховная Рада должна принять закон о банках. Этот документ был принят в первом чтении, однако противники законопроекта внесли 16 тысяч поправок, и теперь его принятие может затянуться. В настоящий момент в парламенте ищут пути, как избежать подобного сценария, а в "Слуге народа" рассказали, как будут бороться с "правочным терроризмом" в Раде.

Сайт "Сегодня" также рассказывал, что после обновления показателей государственного бюджета МВФ ухудшил прогноз валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 2020 год. Так, ранее МВФ ожидал, что украинская экономика в 2020 году вырастет на 3%. Теперь же Фонд прогнозирует стремительное снижение ВВП – на 7,7%. При этом уже в 2021 году ожидается рост ВВП на 3,6%.

Также мы разбирались, сколько еще протянут украинцы без сбережений. Подробнее об этом узнавайте из сюжета:

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