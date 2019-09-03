Больше покупают, чем продают: сколько наличной валюты приобрели украинцы в банках

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Население Украины по итогам августа 2019 года купило через банковскую систему более 1,42 млрд долларов, а продало почти 1,33 млрд долларов. Это следует из данных, обнародованных пресс-службой Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, украинцы купили наличной иностранной валюты на 97 млн долларов больше, чем продали.

Как следует из инфографики, обнародованной НБУ, в июле покупка валюты населением была рекордной с начала 2019 года – 1,5 млрд долларов. Меньше всего в этом году украинцы купили валюты в январе – 0,74 млрд долларов.

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При этом сумма продажи валюты населением превышала сумму покупки в январе, феврале, мае и июне, в остальные месяцы наблюдалась противоположная ситуация.

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него В тренде Заседание Верховной Рады: все подробности онлайн

Новости "Сегодня" сообщали, что на вторник, 3 сентября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 25,26 грн за доллар.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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