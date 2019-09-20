Борьба с обманчивой рекламой финуслуг: Рада приняла важный закон

Украина станет 120-м государством в мире, где права потребителей финуслуг защищены законом

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Верховная Рада приняла во втором чтении закон, который позволит потребителям лучше сравнивать различные финансовые продукты, а также создаст одинаковые конкурентные условия для самих финансовых учреждений.

Проект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг внесли в парламент 6 сентября, а 11 сентября депутаты поддержали его в первом чтении. "За" проект в целом сегодня проголосовали 309 парламентариев.

Как сообщается на сайте Рады, закон предусматривает:

введение ответственности финучреждений за нарушение прав потребителей финансовых услуг;

установление полномочий госорганов по защите прав потребителей финуслуг и определение принципов защиты прав потребителей (Нацбанка, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финуслуг);

введение одинаковых правил для банков и небанковских учреждений в сфере рекламы финуслуг и предоставление информации о них.

В свою очередь пресс-служба НБУ сообщила, что в течение последних восьми лет защитой прав потребителей финуслуг в Украине не занимался ни один из госорганов.

"В результате только за 2018 год и только Национальный банк получил более 13 тыс. жалоб от потребителей, возмущенных качеством финансовых услуг", – отметила пресс-служба регулятора.

Реклама

В Нацбанке добавили, что Украина станет 120-й страной, где государство будет обеспечивать защиту прав потребителей финуслуг, а НБУ – 98-м центральным банком в мире, который будет реализовывать эту функцию.

Там отметили, что одна из главных новаций закона – обязательное раскрытие информации о реальной стоимости финансовых продуктов и услуг.

"Это должно положительно повлиять на стоимость кредитов, ведь с рынка будет устранена асимметрия информации, и финучреждения начнут конкурировать не рекламными, а реальными ставками", – заявил глава НБУ Яков Смолий.

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

Новости "Сегодня" писали, что функция защиты прав потребителей финансовых услуг должна заработать в Нацбанке Украины в начале 2020 года, уже создано соответствующее управление.

ТОП-5 схем обмана в украинских обменниках смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама