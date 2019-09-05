Цены на платину взлетели до максимума с 2018 года

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После того, как торговая война США и Китая взвинтила цену золота, вырос спрос и на другие банковские металлы. При этом цена платины поднялась выше 1000 долларов за унцию, достигнув уровня, в последний раз зафиксированного в феврале 2018 года.

Фьючерсные контракты на платину выросли на 1,7% – до 1000,80 доллара за унцию на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и торговались вблизи 987,30 доллара за унцию в Лондоне.

"Поддержку ценам оказывает интерес инвесторов к драгоценным металлам на фоне растущих тревог по поводу последствий торгового конфликта США и Китая на рост экономики", – отмечают аналитики Bloomberg.

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Фьючерсы на золото и серебро также торгуются вблизи многолетних максимумов, что, в свою очередь, повышает спрос на платину и палладий. Спотовая цена палладия в ходе торгов в Нью-Йорке повышалась на 0,4%, до 1564,01 доллара за унцию, а позднее составила 1559,91 доллара за унцию.

Цены на все четыре драгметалла с начала года выросли более чем на 20%, в то время как цены на такие металлы, как медь и алюминий, снизились.

Как сообщалось, также в цене растет никель. Инвесторы готовятся к увеличению мирового дефицита после решения Индонезии ввести запрет на экспорт никелевой руды c 1 января.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, что на мировом рынке появились контрафактные слитки золота:

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