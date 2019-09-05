Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,84

Цены на платину взлетели до максимума с 2018 года

5 сентября, 10:52

Драгметаллы дорожают на фоне глобальных экономических трудностей

/ Фото: Getty Images

После того, как торговая война США и Китая взвинтила цену золота, вырос спрос и на другие банковские металлы. При этом цена платины поднялась выше 1000 долларов за унцию, достигнув уровня, в последний раз зафиксированного в феврале 2018 года.

Фьючерсные контракты на платину выросли на 1,7% – до 1000,80 доллара за унцию на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и торговались вблизи 987,30 доллара за унцию в Лондоне.

"Поддержку ценам оказывает интерес инвесторов к драгоценным металлам на фоне растущих тревог по поводу последствий торгового конфликта США и Китая на рост экономики", – отмечают аналитики Bloomberg.

Читайте также: Китай резко сократил импорт золота: что будет с ценами на металл

Реклама

Фьючерсы на золото и серебро также торгуются вблизи многолетних максимумов, что, в свою очередь, повышает спрос на платину и палладий. Спотовая цена палладия в ходе торгов в Нью-Йорке повышалась на 0,4%, до 1564,01 доллара за унцию, а позднее составила 1559,91 доллара за унцию. 

Цены на все четыре драгметалла с начала года выросли более чем на 20%, в то время как цены на такие металлы, как медь и алюминий, снизились.

В тренде
"Технологии позволят читать эмоции гостей": Савик Шустер запускает новый проект на канале "Украина"
Истина в конфликте. Политические оппоненты будут сидеть друг напротив друга. На шоу не будут приглашать тех, кто наверняка будет оскорблять или троллить

Как сообщалось, также в цене растет никель. Инвесторы готовятся к увеличению мирового дефицита после решения Индонезии ввести запрет на экспорт никелевой руды c 1 января. 

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, что на мировом рынке появились контрафактные слитки золота:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

цены золото платина банковские металлы фьючерсы металлы

Источник: Интерфакс

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Необычно крепкая гривня: как она поведет себя в сентябре
Необычно крепкая гривня: как она поведет себя в сентябреЭкономика
Стабильность или девальвация: что будет с долларом в сентябре
Стабильность или девальвация: что будет с долларом в сентябреФинансы
Гривня опустилась: в Украине подросли курсы доллара и евро
Гривня опустилась: в Украине подросли курсы доллара и евроФинансы
Евро в Украине побил антирекорд, а доллар подорожал
Евро в Украине побил антирекорд, а доллар подорожалФинансы
Доллар в Украине продолжил дорожать: официальный курс
Доллар в Украине продолжил дорожать: официальный курсФинансы
Зеленский раздал поручения топ-чиновникам и депутатам, Украина побила
Зеленский раздал поручения топ-чиновникам и депутатам, Украина побила "казначейский" рекорд: итоги дняЭкономика

Новости партнеров

Loading...