Миру грозит дефицит никеля: цены на металл бьют рекорды

Фото: REUTERS/Polina Devitt

Никель вновь рекордно дорожает в ходе торгов. Инвесторы готовятся к увеличению мирового дефицита после решения Индонезии ввести запрет на экспорт никелевой руды c 1 января. При этом запасы никеля в мире снижаются уже не первый год.

Так, фьючерсы на никель на Лондонской бирже металлов (LME) выросли на 3,6% и достигли 18,71 тыс. за тонну. Чуть позже котировки немного откатились, но все равно остались на пиковом уровне. При этом рост продолжается шестой день подряд.

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Индонезия введет запрет на экспорт никелевой руды двумя годами ранее, чем было объявлено изначально, отмечает Bloomberg. Решение приведет к увеличению глобального дефицита более чем до 100 тыс. тонн в следующем году, считает эксперт компании Beijing Antaike Information Development Co. Сюй Айдун. Ранее ожидалось, что дефицит составит 40 тыс. тонн.

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Индонезия является крупнейшим в мире экспортером никелевых руд, но правительство вводит различные ограничения на зарубежные поставки для того, чтобы стимулировать развитие перерабатывающих предприятий внутри страны. Кроме того, в июле 2019 года поставки металла на мировой рынок снизились из-за ряда стихийных бедствий в Индонезии.

При этом спрос на металл, использующийся в производстве аккумуляторов, повышается среди инвесторов, ожидающих увеличения его потребления на фоне развития рынка электромобилей.

Напомним, также развитие рынка электромобилей взвинчивает спрос на украинские цветные металлы. В Государственной службе геологии и недр подчеркнули, что добыча лития, кобальта, никеля и марганцевых руд в Украине пока недостаточно высока, но Украиной в этом плане уже заинтересовался Евросоюз.

Новости "Сегодня" сообщали, что с июля 2019 года в странах Евросоюза начали действовать новые правила относительно электрокаров. Теперь машины с электромотором должны звучать так же, как и обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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