Чего ждать от доллара к концу года: JP Morgan улучшил прогноз для гривни

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После того, как в Украине улучшился официальный прогноз курса доллара, аналитики американского финансового холдинга JP Morgan также подняли оценку курса гривни до конца 2019 года.

Аналитики JP Morgan теперь ожидают, что курс доллара в Украине к концу года составит 25 грн/долл. (было – 25,5 грн/долл.).

Однако уже в первом квартале 2020 года гривня может снизиться до 25,5 гривен за доллар, во втором – до 26,3 грн/долл. и до 27 грн/долл. – в третьем.

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По расчетам аналитиков JP Morgan, рост ВВП Украины в 2019 году составит 4,3%, а в 2020 году темп роста ВВП снизится до 3,8%.

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При этом, по мнению экспертов, наибольшими рисками для украинской экономики остаются суды по ПриватБанку, которые могут затянуться на длительный период в связи с большим количеством дел. "ПриватБанк останется большой угрозой для сотрудничества с Международным валютным фондом, скорее всего, в течение трех лет после согласования EFF", – заявили аналитики.

Они добавили, что ожидают заключения соглашения с МВФ до конца текущего года, а в начале 2020 года – распределения средств МВФ.

Напомним, ранее прогноз курса доллара для Украины также улучшил Международный валютный фонд. Когда ждать доллар по 30 гривен, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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