В Украине улучшился официальный прогноз курса доллара

Гончарук назвал два сценария для гривни в 2020 году

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Оптимистический макроэкономический прогноз правительства, который предусматривает, что экономика Украины в 2020 году вырастет на 4,8%, рассчитан на основе курсе гривн 24,8 грн/долл. В то же время, консервативный прогноз с ростом ВВП на 3,7% предусматривает средний курс гривни в 2020 году на уровне 27 грн/долл. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук

"Средний курс в следующем году – гривня к доллару – в консервативном прогнозе заложен [на уровне] 27 грн/долл. По сравнению с 28,2, как это предусматривалось весной", – сказал Гончарук.

Премьер-министр также отметил, что укрепление гривни будет напрямую зависеть от темпов роста ВВП Украины.

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Как известно, обновленный макроэкономический прогноз Кабмина будет использоваться при подготовке ко второму чтению проекта о государственном бюджете Украины на 2020 год. Пока что законопроект прошел только первое чтение, и, как уверяют в Кабмине, смету ждут большие правки.

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В госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, в первом варианте проекта бюджета-2020 – 28,2 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом как таковым, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

К слову, ранее прогноз курса доллара для Украины улучшил Международный валютный фонд (МВФ). Когда ждать доллар по 30 гривен, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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