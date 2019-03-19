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"Курс на девальвацию": эксперты рассказали, чего украинцам ждать от доллара

Сегодня, 17:08

Избытка иностранной валюты в Украине нет, считают аналитики

Фото: Данил Павлов, Сегодня
"Курс на девальвацию": эксперты рассказали, чего украинцам ждать от доллара //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a5f/080/5c8a5f0805377.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a5f/080/5c8a5f0805377.jpg Финансы Избытка иностранной валюты в Украине нет, считают аналитики

Доллар после заметного падения в феврале всего за неделю – с 12 по 19 марта – поднялся в цене на 82 копейки. "Сегодня" расспросили у экспертов о переломивших тенденцию причинах и поинтересовались прогнозами по курсу.

Как отметила аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко, на прошлой неделе вырос спрос на валюту на межбанковском рынке, что привело к ажиотажу. Она подчеркнула, что недавнее укрепление гривни было связано с выборами и заходом валюты в страну. Но рассчитывать на дальнейшее усиление позиций украинской валюты не стоит.

"Если смотреть с фундаментальной точки зрения, у нас сальдо торгового баланса отрицательное (импорт превышает экспорт. - Ред.), то есть избытка валюты нет и не предвидится. В среднесрочной перспективе курс на девальвацию", – сказала аналитик.

По мнению финансового аналитика Алексея Куща, укрепление гривни остановилось, поскольку Нацбанк и Минфин "прекратили спекулятивные операции" – продажу облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) при высокой учетной ставке. 

"Каждая такая пауза будет характеризоваться курсовым отскоком на 30 – 50 коп.  на 100 долларах…  Мы будем находиться в такой волатильности несколько месяцев", – отметил Кущ.

А с средины лета, после таких небольших колебаний, ожидается заметная девальвация, убежден эксперт. 

"Ситуация усложнится с лета. Начнутся большие выплаты внешнего, внутреннего долга на фоне возможного ухудшения внешнеэкономических факторов, тогда Нацбанк будет беречь резервы", – считает Кущ.

И добавил: при позитивном сценарии, то есть благоприятной политической и внешнеэкономической ситуации, стоит ожидать курса до 28 грн/долль, а при базовом – до 30 грн/долл.

В то же время в Нацбанке объяснили ослабление курса гривни к доллару увеличением спроса на валюту над предложением со стороны клиентов банков. По данным регулятора, в марте 2019 года на наличном валютном рынке наблюдается тенденция к увеличению спроса со стороны населения.

Ранее старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб прогнозировал рост курса доллара, усиленного воздействием спекулянтов

В январе аналитики пробовали спрогнозировать, что ждет гривню в течение всего 2019 года:

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Тег доллар, гривня, курс валют, курс доллара, прогноз курса гривни, прогноз курса доллара

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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