"Курс на девальвацию": эксперты рассказали, чего украинцам ждать от доллара
Избытка иностранной валюты в Украине нет, считают аналитики
Доллар после заметного падения в феврале всего за неделю – с 12 по 19 марта – поднялся в цене на 82 копейки. "Сегодня" расспросили у экспертов о переломивших тенденцию причинах и поинтересовались прогнозами по курсу.
Как отметила аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко, на прошлой неделе вырос спрос на валюту на межбанковском рынке, что привело к ажиотажу. Она подчеркнула, что недавнее укрепление гривни было связано с выборами и заходом валюты в страну. Но рассчитывать на дальнейшее усиление позиций украинской валюты не стоит.
"Если смотреть с фундаментальной точки зрения, у нас сальдо торгового баланса отрицательное (импорт превышает экспорт. - Ред.), то есть избытка валюты нет и не предвидится. В среднесрочной перспективе курс на девальвацию", – сказала аналитик.
По мнению финансового аналитика Алексея Куща, укрепление гривни остановилось, поскольку Нацбанк и Минфин "прекратили спекулятивные операции" – продажу облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) при высокой учетной ставке.
"Каждая такая пауза будет характеризоваться курсовым отскоком на 30 – 50 коп. на 100 долларах… Мы будем находиться в такой волатильности несколько месяцев", – отметил Кущ.
А с средины лета, после таких небольших колебаний, ожидается заметная девальвация, убежден эксперт.
"Ситуация усложнится с лета. Начнутся большие выплаты внешнего, внутреннего долга на фоне возможного ухудшения внешнеэкономических факторов, тогда Нацбанк будет беречь резервы", – считает Кущ.
И добавил: при позитивном сценарии, то есть благоприятной политической и внешнеэкономической ситуации, стоит ожидать курса до 28 грн/долль, а при базовом – до 30 грн/долл.
В то же время в Нацбанке объяснили ослабление курса гривни к доллару увеличением спроса на валюту над предложением со стороны клиентов банков. По данным регулятора, в марте 2019 года на наличном валютном рынке наблюдается тенденция к увеличению спроса со стороны населения.
Ранее старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб прогнозировал рост курса доллара, усиленного воздействием спекулянтов.
В январе аналитики пробовали спрогнозировать, что ждет гривню в течение всего 2019 года:
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