Разборки из-за долгов: как правильно брать взаймы

/ Фото: Сегодня

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Сразу два громких ЧП, связанных с долгами, произошли на днях в Киеве и области. В столице полиция задержала группу так называемых коллекторов,которые требовали с людей несуществующие долги. А в Белой Церкви местный житель в квартире готовил еду на костре и устроил пожар – все из-за того, что накануне ему за долги отключили газ и элетроэнергию.

Как выяснилось, с начала года украинские суды вынесли более 320 приговоров тем, кто из-за долга решился на преступление. В пересчете выходит, что практически каждый день выносится вердикт, где фигурируют конфликты и рукоприкладство между должниками и заемщиками.

Один из последних приговоров был вынесен в отношении жителя Иршавского района Закарпатской области, который из-за долга в сумме 32 (!) гривни набросился с топором на своего знакомого. Как сказано в приговоре, должник спасся лишь благодаря тому, что успел убежать от нападавшего и закрылся в своем доме. Суд признал кредитора виновным в нападении и приговорил его к трем годам тюрьмы. Правда, из-за того, что заемщик в итоге отказался предъявлять претензии нападавшему, суд приговорил нападавшего к условному сроку.

А вот Домановский райсуд Николаевской области прошлым летом рассматривал дело, в котором кредитором стала владелец магазина строительных товаров, а заемщиком – покупатель. Суть спора была в том, что покупательница взяла однажды товар в долг, а позже заявила, что ничего не должна предпринимательнице. Между женщинами возникла словесная перепалка, а позже хозяйка магазина сорвала с заемщицы серебряную цепочку и забрала из ее дома телевизор. А уходя заявила, что вернет вещи только после погашения долга. В итоге дело дошло до суда, предпринимателя признали виновной в грабеже и приговорили к 4 годам тюрьмы условно.

Бывший следователь по особо важным делам ГПУ, а ныне адвокат Сергей Войченко говорит, что, давая деньги взаймы, важно себя обезопасить.

"С заемщика нужно взять расписку, которая должна быть написана им собственноручно. Лучше, чтобы она была заверена нотариусом или же написана при нескольких свидетелях", – говорит Сергей Войченко.

К этому он добавляет, что, занимая небольшие суммы, кредитору нужно быть готовому к нескольким нюансам.

"Если вы захотите вернуть деньги через суд, то придется заплатить судебный сбор, затем заплатить за услуги юриста", – говорит Войченко.

По его словам, за последнее время в Украине произошла масса случаев, когда людям предлагают взаймы деньги под залог недвижимости.

"Схема работает так: занимая, например, 50 тысяч, с вас требуют заключения сделки по купле-продаже недвижимости. Вам могут обещать, что после того, как погасите долг, вам вернут и вашу недвижимость. Но, как правило, дельцы забирают недвижимость в обмен на те небольшие суммы, которые вы у них одолжили", – говорит юрист.

Напомним, за последнее время в Украине увеличилось число случаев, когда украинцы пытаются продать проблемные долги.Как правило, просят от 30% до 50%, в зависимости от сложности ситуации.

Ранее мы также сообщали о том, что 34-летнего киевлянина похитили злоумышленники и потребовали от него написать расписку о долге в 90 тыс. долларов:

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