В Киеве задержали банду "коллекторов": в группировке были бывшие копы (видео)

В состав преступной группировки входило восемь человек, двое из них - это бывшие работники правоохранительных органов

В Киеве задержана преступная группа "коллекторов", которые, угрожая физической расправой, требовали у граждан возвращения несуществующих долгов. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В течение двух последних месяцев в полицию поступило несколько заявлений от граждан: неизвестные лица, угрожая насилием, повреждением имущества, незаконным лишением свободы, требуют вернуть деньги, которые якобы были взяты в долг. Установлено, что группа лиц разработала преступную "схему", по которой разыскивались граждане, и под предлогом деятельности коллекторской фирмы у этих граждан требовали деньги. Как правило, эти суммы были от 5-ти до 250-ти тысяч долларов США", – говорится в сообщении.

Преступников задержали во время встречи с одним из пострадавших.

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С места происшествия правоохранители изъяли 10 000 долларов, которые потерпевший, опасаясь физической расправы, передал фигуранту как возвращение части несуществующего долга. Впоследствии задержали еще трех сообщников злоумышленника, которые обеспечивали силовую поддержку деятельности группировки.

"В состав преступной группировки входило восемь человек, два из них – это бывшие работники правоохранительных органов. Сейчас четыре человека задержаны, еще четверо – объявлен в розыск", – уточнили в полиции.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 и 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. По месту жительства задержанных проведены обыски. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в столице мужчина, не выплативший кредит, обстрелял представителей банка.

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