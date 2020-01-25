Что будет с долларом: эксперты обещают на неделе новую интригу

Фото: Chris Dlugosz / Flickr

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Учитывая большой интерес читателей к изменению курса гривни, сайт "Сегодня" начинает публиковать еженедельный обзор тенденций валютного рынка. Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин – разъяснят причины изменения курса за неделю и спрогнозируют тренд на семь дней вперед. Надеемся, что это поможет нашим читателям правильно распорядиться своими сбережениями.

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Что произошло с курсом за неделю

С 18 по 24 января курс менялся волнообразно (см. инфографику).

Но в целом доллар подорожал, а наличная гривня ослабела в среднем на 12 коп. в покупке (речь идет о ее покупке у физлица банком или обменным пунктом) и на 8 коп. в продаже. В цифрах курс изменился соответственно с 24,2 до 24,32 грн/долл. и с 24,3 до 24,38 грн/долл. При этом спред (разница между курсами покупки и продажи) за неделю почти не изменился.

Официальный курс безналичного доллара, установленный Нацбанком, за неделю изменился с 24,09 до 24,52 грн/долл., то есть гривня ослабела на 53 копейки, или на 2,2%.

Эксперты отмечают, что минувшая неделя оказалась спокойной и колебания курса связаны с активностью Минфина, разместившего новые займы: в те дни, когда шли их продажи, гривня чуть укреплялась. А небольшой стабильный спред косвенно говорит о том, что банкиры пока не ожидают существенных скачков курса.

Главные причины изменений

По словам Олега Пендзина, на курс гривни влияли два противоположных фактора:

"Негативные данные Госстата о падении объемов промышленного производства декабрь к декабрю его ослабили, но это наложилось на успешное размещение украинских евробондов, из-за чего гривня девальвировала меньше, чем могла бы".

Андрей Шевчишин отметил такие тенденции минувших семи дней: понедельник прошел спокойно, но уже во вторник выяснилось, что предложение валюты на межбанковском рынке небольшое – нерезиденты снизили спрос на 3-летние гривневые ОВГЗ и меньше продавали под это валюту, экспортеры получили возмещение от государства по НДС и не нуждались в гривне. В четверг курс укрепился после выгодного размещения евробондов, в пятницу снова спрос превышал предложение, но ненамного. Это влияло на волнообразное изменение курса доллара на наличном рынке.

Чего ожидать на будущей неделе

"Курс гривни за неделю ослабел на уровне статистической погрешности, но если смотреть за более длительный период, то четко прослеживается тренд на дальнейшее незначительное ослабление гривни, – прогнозирует Пендзин. – Тенденция к постепенному ослаблению гривни продолжится. Напомню, в бюджете на 2020 год заложен среднегодовой курс 27 гривен за доллар. Но ослабление будет крайне медленным и растянутым во времени".

В свою очередь Шевчишин конкретизировал, что направление курсового тренда наступающей недели – вверх или вниз – станет более понятным по итогам 28 января, это вторник. В этот день стартуют новые продажи ОВГЗ, в том числе "фишки" от Минфина — облигаций сроком на 7 лет.

"Рынок ждет размещения 7-летних облигаций и будет смотреть на интерес к ним со стороны нерезидентов, – анализирует Шевчишин. – Если подтвердится интерес зарубежных покупателей к столь "длинным" бумагам, гривня может возобновить укрепление. Если нет – можно сказать, что нерезиденты будут ждать, пока гривня откатится, допустим, к 25 грн за доллар, и только потом начнут покупать ОВГЗ".

Продавать или покупать валюту

И Пендзин, и Шевчишин говорят, что продавать купленную ранее наличную валюту с целью заработка есть смысл только в случае, если вы ее приобрели в период с 1 по 31 декабря, когда гривня активно укреплялась: ее средний курс к доллару снизился с 24 до 23,1 грн/долл. При нынешнем курсе покупки у вас валюты банком или обменником (средний курс 24,2 грн/долл.) можно зафиксировать прибыль, то есть заработать, от 20 копеек до 1,1 грн на каждом долларе. Если доллар был куплен дороже 24 грн, то заработать на его продаже сейчас не удастся, наоборот, окажетесь в убытке, так как маржа (разница между курсом покупки и продажи) будет большей, чем прибыль.

А вот покупать доллары смысл есть: в долгосрочной перспективе (до конца года) эксперты обещают, что он подорожает.

О том, какой видит гривню наш премьер – крепкой или слабой – смотрите в сюжете:

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