Евро пробил психологическую отметку, доллар подорожал: курс валют

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На пятницу, 24 января, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,52 грн;

1 евро – 27,20 грн;

10 российских рублей – 3,96 грн.

Так, по сравнению со вчерашними значениями курс доллара вырос сразу на 19 копеек после повышения на семь копеек в предыдущий банковский день. При этом официальный курс доллара поднимается все выше психологической отметки в 24 гривни. За неделю – с 17 по 24 января – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 43 копейки.

Курс евро сегодня вырос на 22 на копейки после повышения на копейку в предыдущий банковский день. Евровалюта впервые с 12 ноября 2019 года поднялась выше психологической отметке в 27 гривен. Стоимость 10 российских рублей сегодня повысилась на три копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В четверг, 23 января, доллар упал на 14 копеек в покупке и на 15 – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,27/24,30 грн (покупка/продажа). Евровалюта снизилась в цене на 17 копеек в покупке и на 18 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 26,86/26,9 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, ранее новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в бюджете-2020 – 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В обновленном в октябре прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%. Официальные итоги 2019 года пока не объявлены.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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