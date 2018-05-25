Деньги четырех миллионов украинцев оказались заблокированы в WebMoney

В компании WebMoney, которая попала под санкции в Украине, заявили о блокировании средств на счетах пользователей.

"Никто ... не позаботился об интересах четырех миллионов простых украинсцев – пользователей системы, деньги которых теперь заблокированы", - заявила пресс-служба WebMoney на официальной странице в Facebook.

Компания также обратилась к пользователям и партнерам и попросила "понимания и поддержки" и заверила, что проблему пытаются решить "в правовом поле".

"Для нас такое решение власти стало абсолютной неожиданностью, ведь свою деятельность WebMoney.UA осуществляет в полном соответствии с действующим законодательством Украины, опираясь на тщательно выстроенную правовую основу", – заверили в компании.

Как вводили санкции

2 мая СНБО Украины ввело в действие санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых правительства США и стран ЕС применили соответствующие решения. На днях президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против России.

Также Кабинету министров Украины поручено подать в месячный срок предложения о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры применения, реализации и мониторинга санкций.

Напомним, также под действие санкций также попали российские телеканалы и радио. Помимо этого, украинским компаниями запретили пользоваться программным обеспечением "Московской биржи".