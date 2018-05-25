Деньги четырех миллионов украинцев оказались заблокированы в WebMoney

Сегодня, 14:11

Компания прокомментировала введение санкций

Фото: facebook.com/webmoney.ua
Фото: facebook.com/webmoney.ua

В компании WebMoney, которая попала под санкции в Украине, заявили о блокировании средств на счетах пользователей.

"Никто ... не позаботился об интересах четырех миллионов простых украинсцев – пользователей системы, деньги которых теперь заблокированы", - заявила пресс-служба WebMoney на официальной странице в Facebook.

Компания также обратилась к пользователям и партнерам и попросила "понимания и поддержки" и заверила, что проблему пытаются решить "в правовом поле".

"Для нас такое решение власти стало абсолютной неожиданностью, ведь свою деятельность WebMoney.UA осуществляет в полном соответствии с действующим законодательством Украины, опираясь на тщательно выстроенную правовую основу", – заверили в компании.

Как вводили санкции

2 мая СНБО Украины ввело в действие санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых правительства США и стран ЕС применили соответствующие решения. На днях президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против России.

Также Кабинету министров Украины поручено подать в месячный срок предложения о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры применения, реализации и мониторинга санкций.

Напомним, также под действие санкций также попали российские телеканалы и радио. Помимо этого, украинским компаниями запретили пользоваться программным обеспечением "Московской биржи".
деньги, запрет, санкции, WebMoney, блокировка, блокирование счетов

Вы сейчас просматриваете новость "Деньги четырех миллионов украинцев оказались заблокированы в WebMoney". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: metalist.ua

Курченко впервые попал в список санкций СНБО Украины

Сегодня, 06:16

Наложен ряд ограничений, касающихся движения финансов и ведения бизнеса

Политика

В СНБО раскрыли детали по санкциям. Фото: из открытых источников

Под санкции Украины попали российские олигархи и наемники из ЧВК "Вагнера" - СНБО

Вчера, 18:29

В дополнение к уже действующим санкциям расширен перечень физических лиц, причастных к совершению противоправной деятельности
Загрузка...

Политика

Иосиф Кобзон. Фото: Asia Russia Daily

Украина лишила Кобзона всех госнаград и почестей

Вчера, 17:50

Кобзон родился в Украине, и был удостоен ордена за заслуги III, II и I степени

Финансы

Фото: moex.com

В Украине запретили программное обеспечение "Московской биржи"

Вчера, 15:13

Санкции введены указом президента на три года
Загрузка...