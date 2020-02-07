Для иностранных банков в Украине упростили валютные правила

В НБУ ожидают, что такое решение повысит конкуренцию на межбанке

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ), который ранее разрешил раскрывать банковскую тайну до решения суда, упростил валютные правила для иностранных банков правила. Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Иностранные банки смогут свободно рассчитываться в гривне с другими иностранными банками по операциям купли/продажи валюты в соответствии с договорами за пределами Украины с использованием корреспондентских счетов в украинских банках", - отметили в НБУ.

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В частности, иностранные банки смогут не только заключать договоры купли-продажи валюты за гривни с украинскими банками, но и проводить такие операции между собой, рассчитываясь через коррсчета в украинских банках.

В НБУ ожидают, что это позволит повысить конкуренцию на межбанковском валютном рынке и увеличить привлекательность гривневых активов для иностранных инвесторов.

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Напомним, также в конце января-2020 года НБУ упростил процедуру обмена валют. Регулятор отменил необходимость проставлять на расчетных документах подпись кассира и клиента, оттиск штампа.

К слову, ранее Национальный банк также разрешил банкам обслуживать украинцев по загранпаспортам. Подробнее – в сюжете новостей "Сегодня":

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