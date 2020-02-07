Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,58
27,04

Для иностранных банков в Украине упростили валютные правила

7 февраля, 17:41

В НБУ ожидают, что такое решение повысит конкуренцию на межбанке

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ), который ранее разрешил раскрывать банковскую тайну до решения суда, упростил валютные правила для иностранных банков правила. Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Иностранные банки смогут свободно рассчитываться в гривне с другими иностранными банками по операциям купли/продажи валюты в соответствии с договорами за пределами Украины с использованием корреспондентских счетов в украинских банках", - отметили в НБУ.

Читайте также: Кредиты для украинцев: что принесет рекордное падение учетной ставки НБУ

Реклама

В частности, иностранные банки смогут не только заключать договоры купли-продажи валюты за гривни с украинскими банками, но и проводить такие операции между собой, рассчитываясь через коррсчета в украинских банках.

В НБУ ожидают, что это позволит повысить конкуренцию на межбанковском валютном рынке и увеличить привлекательность гривневых активов для иностранных инвесторов.

В тренде
От Балтики до Черного моря: Украина начала реализацию амбициозного проекта

Напомним, также в конце января-2020 года НБУ упростил процедуру обмена валют. Регулятор отменил необходимость проставлять на расчетных документах подпись кассира и клиента, оттиск штампа.

К слову, ранее Национальный банк также разрешил банкам обслуживать украинцев по загранпаспортам. Подробнее – в сюжете новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

НБУ банки валюта правила

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллар взлетает: эксперт объяснил, что будет с курсом
Доллар взлетает: эксперт объяснил, что будет с курсомФинансы
Доллар взлетает все выше: в Украине обновился курс
Доллар взлетает все выше: в Украине обновился курсФинансы
Нетипичный курс: насколько подорожает доллар в феврале
Нетипичный курс: насколько подорожает доллар в февралеФинансы
Гривня падает: экономист рассказал, из-за чего доллар идет вверх
Гривня падает: экономист рассказал, из-за чего доллар идет вверхФинансы
Украинцам подсовывают фальшивые гривни: как распознать подделку
Украинцам подсовывают фальшивые гривни: как распознать подделкуФинансы
Проверка на прочность: чего ждать от курса доллара в феврале
Проверка на прочность: чего ждать от курса доллара в февралеФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...