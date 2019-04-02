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Доллар дешевеет после выборов: комментарий главы Совета НБУ

Сегодня, 15:15

Данилишин не ожидает "тревожных событий" на валютном рынке Украины в ближайшие месяцы

Фото: Pixabay
Доллар дешевеет после выборов: комментарий главы Совета НБУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/587/2b6/5c45872b6a844.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/587/2b6/5c45872b6a844.jpg Финансы Данилишин не ожидает "тревожных событий" на валютном рынке Украины в ближайшие месяцы

Снижение курса доллара 1 апреля – на следующий день после первого тура выборов президента в Украине – является "простым совпадением".

Об этом 2 апреля написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на странице в Facebook, подчеркнув, что это его "личный экспертный комментарий".

"Курс гривни существенно укрепился на межбанковском валютном рынке – как по отношению к доллару, так и к евро украинская гривня подорожала на 30 копеек. Скорее всего, это простое совпадение, которое не имеет отношения к выборам", – отметил он.

Данилишин добавил, что по итогам января-марта 2019 года гривня укрепилась к доллару на 1,8%, а к евро – на 3,7%.

"В этом году с курсом складывается ситуация, в значительной мере нетипичная для нескольких предыдущих лет. В частности, мы не видим временной, но ощутимой девальвации гривни, которая начиналась в декабре и продолжалась большую часть января (2016-2018 годы), иногда задевая и февраль (в 2015 году)", – объяснил глава Совета НБУ.

Он также предположил, что ключевую роль, вероятно, сыграло равномерное расходование средств госбюджета в конце 2018 года, что произошло впервые за последние пять лет.

По его мнению, в ближайшие несколько месяцев не стоит ожидать "тревожных событий" на валютном рынке Украины.

"Подводя баланс между рисками и перспективами гривни во временной перспективе трех-шести месяцев, склоняюсь к тому, что привычная для нескольких десятилетий ситуация, когда курс гривни снижался осенью, может измениться новой, похожей на прошлогоднюю – незначительная девальвация (у нас курс гривни является плавающим) в течение второй половины лета изменится укреплением курса нацвалюты в начале осени и его стабилизацией", – добавил Данилишин.

Напомним, 1 апреля курс доллара на межбанке снизился на 30 копеек в покупке и продаже – безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,98/27,03 грн (покупка/продажа).

Официальный курс доллара на 2 апреля установлен на уровне 21,19 грн за доллар. За день он снизился на две копейки по отношению к гривне после падения на четыре.

"Сегодня" также выяснили, каким будет курс гривни в апреле между первым и вторым турами выборов.

Ранее аналитики спрогнозировали, как может меняться курс в течение всего 2019 года:

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Тег доллар, НБУ, Данилишин, курс гривни, курс доллара

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