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Доллар дорожает: Нацбанк обновил курс гривни

Сегодня, 16:09

Национальный банк установил официальную стоимость американской валюты на 15 августа

/ Фото: Pixabay

На четверг, 15 августа, на фоне роста курса доллара на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:

14.0815.08Изменение
1 доллар США25,15 грн25,25 грн+ 0,10

Таким образом, по сравнению со значениями 14 августа, курс доллара вырос на 10 копеек после снижения на копейку днем ранее. Впрочем, за неделю – с 8 по 15 августа – гривня окрепла на 17 копеек. 

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  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте также: Рекордный обвал юаня отразится на курсе доллара в Украине – эксперт

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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