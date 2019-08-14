Доллар дорожает: Нацбанк обновил курс гривни

На четверг, 15 августа, на фоне роста курса доллара на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:
|14.08
|15.08
|Изменение
|1 доллар США
|25,15 грн
|25,25 грн
|+ 0,10
Таким образом, по сравнению со значениями 14 августа, курс доллара вырос на 10 копеек после снижения на копейку днем ранее. Впрочем, за неделю – с 8 по 15 августа – гривня окрепла на 17 копеек.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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